Πλήρη δράση στα πρωταθλήματα πινγκ πονγκ σε άνδρες και γυναίκες στο ΣΕΦ

Mε πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο στο ΣΕΦ τα πρωταθλήματα πινγκ πονγκ της Α1 ανδρών και γυναικών, το πρόγραμμα, οι μεταδόσεις.

Σπουδαία ματς, σε εορταστικό κλίμα! Με αυτόν τον δυνατό συνδυασμό συνεχίζονται το Σάββατο (27/12) και την Κυριακή (28/12) τα πρωταθλήματα επιτραπέζιας αντισφαίρισης στην Α1 ανδρών και γυναικών.

Τα παιχνίδια θα γίνουν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με την 4η, την 5η και 6η αγωνιστική.

Στην Α1 ανδρών προπορεύονται αήττητοι έπειτα από τις τρεις πρώτες αγωνιστικές ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Στόχος τους να μεγαλώσουν το απόλυτο και να πάνε χωρίς βαθμολογική απώλεια στο μεταξύ τους ντέρμπι στις 24/01/2026. Αύριο αντιμετωπίζουν δύο ομάδες της 4άδας πέρσι, το Πέρα Αθηνών και την ΑΕΚ αντίστοιχα. Στην 4η θέση ισοβαθμούν Άρης Νικαίας, ΑΟ Ξυλοκάστρου, Πέρα, ΑΟ Ταταύλα και οι αναμετρήσεις τους το διήμερο έχουν ζωηρό βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Στην Α1 γυναικών μετά το εναρκτήριο Σαββατοκύριακο στη Φλώρινα απέκτησαν το προβάδισμα ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Ο μεγάλος αγώνας διεξάγεται αύριο το μεσημέρι με τον Παναθηναϊκό και τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να κοντράρονται για την 4η αγωνιστική. «Ματιές» για το τελικό αποτέλεσμα θα ρίχνει και η ΑΕΚ, η οποία με βάση το δικό της πρόγραμμα έχει καλή ευκαιρία ν’ αυξήσει το αήττητο. Από και κει πέρα ενδιαφέρουν και τα ματς των τεσσάρων ομάδων, που ισοβαθμούν στην 4η θέση, των ΧΑΝ Θεσσαλονίκης, ΑΣΕΑ Σάρισες, Πέρα Αθηνών και Άρη 2006.

Σημειώνεται ότι και σε αυτούς τους αγώνες συμμετέχει σαν χορηγός το ΣΕΦ με βάση το συμφωνητικό παραχώρησης των αιθουσών 8 και 9 του αθλήματος, που συνυπέγραψαν η διοίκηση του φαληρικού σταδίου και η ομοσπονδία.

Το πρόγραμμα στην Α1 ανδρών

Το Σάββατο στις 12:00

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

ΑΣΕΑ Κεφαλονιά & Ιθάκη – ΑΟ Ταταύλα

ΑΟ Ξυλοκάστρου - Άρης Νικαίας

Πέρα Αθηνών – Ολυμπιακός

Τo Σάββατο στις 15:00

ΑΕΚ - Πέρα Αθηνών

ΑΟ Ταταύλα – Παναθηναϊκός

Άρης Νικαίας - ΑΣΕΑ Κεφαλονιά & Ιθάκη

Ολυμπιακός – ΑΟ Ξυλοκάστρου

Την Κυριακή στις 10:00

ΑΕΚ – ΑΟ Ταταύλα

Παναθηναϊκός - Άρης Νικαίας

Πέρα Αθηνών - ΑΟ Ξυλοκάστρου

ΑΣΕΑ Κεφαλονιά & Ιθάκη – Ολυμπιακός

Στην Α1 γυναικών

Το Σάββατο στις 12:00

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

ΧΑΝ Θεσσαλονίκης – Σάρισες Φλώρινας

Πέρα Αθηνών – Άρης 2006

ΔΑΟ Ταύρου – ΑΕΚ

Το Σάββατο στις 15:00

Ολυμπιακός - ΔΑΟ Ταύρου

Σάρισες Φλώρινας – Παναθηναϊκός

Άρης 2006 – ΧΑΝ Θεσσαλονίκης

ΑΕΚ – Πέρα Αθηνών

Την Κυριακή στις 10:00

Ολυμπιακός – Σάρισες Φλώρινας

Παναθηναϊκός - Άρης 2006

ΧΑΝ Θεσσαλονίκης – ΑΕΚ

ΔΑΟ Ταύρου – Πέρα Αθηνών

Το πρόγραμμα των μεταδόσεων

Ιντερνετικές μεταδόσεις έχουν κανονιστεί φυσικά και γι’ αυτό το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο σε συνεργασία της ομοσπονδίας με το κανάλι gre78.tv στο youtube. Θα είναι από την Α1 κατηγορία, η οποία θα καλυφθεί με δύο παράλληλες ζωντανές ροές από το ΣΕΦ σε κάθε ωράριο συναντήσεων. Το ένα live streaming θα μεταδίδει ένα ματς με περιγραφή και το άλλο δύο αγώνες ταυτόχρονα.

Τα live του Σαββάτου

Τα live της Κυριακής