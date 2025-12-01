Ο Γκιώνης με δύο νίκες στους «16» στο WΤT Feeder της Ιταλίας

Ο Παναγιώτης Γκιώνης σημειώνοντας δύο νίκες, πέρασε στη φάση των «16» και συνεχίζει την προσπάθειά του στο WΤT Feeder της Ιταλίας

Με την είσοδό του στο Centro Sportivo Bormioli της Πάρμα ο Παναγιώτης Γκιώνης επιβεβαίωσε την εξαιρετική του φόρμα. Στη σημερινή (01/12) αρχή του στο δυνατό World Table Tennis Feeder της Ιταλίας σημείωσε δύο δύσκολες νίκες, προχώρησε στις θέσεις 1-16 του απλού και φυσικά θέτει στόχο για διάκριση.

Ο κορυφαίος εκπρόσωπος του ελληνικού αθλητισμού συνάντησε αθλητές από δύο παραδοσιακά μεγάλες δυνάμεις της επιτραπέζιας αντισφαίρισης, την Ιαπωνία και τη Γερμανία.

Ήταν έτοιμος από κάθε πλευρά, το βράδυ στους «32» χρειάστηκε επίσης ψυχική δύναμη και πείσμα διότι του παρουσιάστηκε πρόβλημα τραυματισμού και κατάφερε να ξεπεράσει τα υψηλά εμπόδια του Γιοκοτάνι και του Στούμπερ.

Επόμενος αντίπαλός του είναι το μεσημέρι της Τρίτης (14:55 ώρα) ο Γάλλος Τζόε Σεφρίντ. Στην καθοδήγηση από τον πάγκο έχει για πολλοστή φορά σε διεθνές τουρνουά τον ομοσπονδιακό τεχνικό Κώστα Βατσακλή.

Το βράδυ έκλεισε τη σημερινή του προσπάθεια αντιμετωπίζοντας για τον 2ο γύρο το 3ο φαβορί του ιταλικού Feeder, τον Γερμανό Κάι Στούμπερ. Άλλες δύο φορές είχαν συναντηθεί στο κοντινό παρελθόν οι δύο αθλητές. Ήταν στα προκριματικά σε μεγάλες ατομικές διοργανώσεις και είχαν από μία οριακή νίκη. Στο WTT Contender της Ντόχα το 2024 είχε επικρατήσει με 3-2 ο Γκιώνης και στο Singapore Smash το 2023 ο Στούμπερ.

Αμφίρροπο ήταν και το αποψινό ματς. Ο Γκιώνης (νούμερο 197 στο παγκόσμιο ranking list) μπήκε με σκοπό να πιέσει με σταθερή άμυνα και να εκμεταλλευτεί την ποιοτική του επίθεση και τα κατάφερε. Ο Στούμπερ (Νο 87) έχασε κάποια στιγμή τη σταθερότητά του στα spin, έδειξε άγχος και ήρθε η πολύτιμη όσο και σπουδαία νίκη με 3-1 σετ.

Το 1ο σετ ήταν κλειστό και τη διαφορά έκαναν στο τέλος τα αποτελεσματικά forehand spin του Γκιώνη. Στη συνέχεια ο Γερμανός έπαιξε πιο δυνατά και του βγήκε και με ένα σερί πέντε πόντων έφτασε στο 9-3. Ο πρωταθλητής μας αντέδρασε κι όταν μείωσε στο 9-6 είδε τον αντίπαλο να παίρνει τάιμ άουτ. Στην επιστροφή δέχτηκε την ισοφάρισε σε 1-1 με πίεση στο forehand και στο τέλος του σετ ειδοποίησε για ενοχλήσεις στον αριστερό αστράγαλο και ζήτησε μικρή διακοπή για ιατρικό λόγο.

Το πρόβλημα είχε παρουσιαστεί στο 1ο σετ από ένα γερό πάτημα στο δάπεδο, το οποίο ήταν κάπως σκληρό. Στο 2ο σετ ενοχλούσε τον αθλητή το πόδι του σε σημείο, που εμπόδιζε τη συγκέντρωση του. Αφού δέχτηκε τη φροντίδα γιατρού και φυσιοθεραπευτή ξαναμπήκε στο τραπέζι κι έδειξε καλύτερα παίρνοντας τους πρώτους πόντους. Στο 2-4 μάλιστα, κατέκτησε πέντε πόντους στη σειρά κι απέκτησε τον πρώτο λόγο. Μετά πήγε στο 9-5, αλλά ο Στούμπερ μείωσε στον πόντο και ο Κώστας Βατσακλής έκανε χρήση του τάιμ άουτ. Ο πολύπειρος αμυντικός συνέχισε με εξαιρετικές επιλογές και προηγήθηκε ξανά βλέποντας τον Στούμπερ να χάνει αρκετά πρώτα σπιν.

Η εξέλιξη αυτή τόνωσε κι άλλο την αυτοπεποίθησή του και το 4-0 του 4ου σετ το αποδεικνύει. Ο Στούμπερ αντέδρασε με την κλάση του κι έφτασε γρήγορα στον έναν πόντο διαφοράς (7-6). Ο Γκιώνης όμως, εφάρμοσε θαυμάσια τακτική, αξιοποίησε νέες επιθέσεις και πανηγύρισε στα τέσσερα σετ το μεγάλο αποτέλεσμα (11-8, 6-11, 11-8, 11-9).

Μέσα στο 2025 ο Στούμπερ πέτυχε δύο πλασαρίσματα στις θέσεις 5-8, στο WTT Star Contender του Λονδίνου και στο WTT Feeder του Χάβιροφ στην Τσεχία, ενώ το 2024 είχε ανάλογο πλασάρισμα με την εθνική Γερμανίας στο Mixed World Team Cup στην Κίνα. Ο επόμενος αντίπαλος, ο Σεφρίντ, νίκησε με 3-1 στον 2ο γύρο τον τον Ιταλό Μιχάι Μπομποτσίκα. Αν ο «χάλκινος» πρωταθλητής Ευρώπης του απλού ανδρών το 2013 αποκλείσει αύριο τον Γάλλο τότε στα προημιτελικά θα βρει μπροστά του είτε τον Σλοβάκο Λούμπομιρ Πίστε είτε τον Βέλγο Σεντρίκ Νούτινκ.

Το μεσημέρι η πρεμιέρα ήταν πολύ δύσκολη για τον Γκιώνη. Απέναντί του βρήκε τον δυνατό Ιάπωνα Τζο Γιοκοτάνι (Νο 231), ο οποίος μέσα στη χρονιά είχε 5η θέση στο αντίστοιχο τουρνουά του Μάντσεστερ. Τις δυνατότητές του εναντίον της άμυνας τις έδειξε άμεσα όταν προηγήθηκε με 7-2. Ο Αθηναίος πρωταθλητής μείωσε στον πόντο με ορισμένα εντυπωσιακά ράλι, εν τέλει έχασε το σετ, όμως στη συνέχεια ολοένα και ανέβαζε την απόδοσή του για να φτάσει τελικά στην οριακή επικράτηση με 3-2 σετ.

Στο ισορροπημένο από την αρχή 2ο σετ πήρε τρεις διαδοχικούς πόντους στο 5-5, αλλά αμέσως μετά δέχτηκε ο ίδιος αυτό το σερί και ο Κώστας Βατσακλής έκανε χρήση του τάιμ άουτ. Στην επιστροφή ο πρωταθλητής μας άλλαξε σερβίς και του βγήκε για ν’ αξιοποιήσει στο 10-8 το δεύτερο σετ μπολ.

Στο 3ο σετ πήρε κρίσιμους πόντους και με το φάλτσο-άφαλτσο, που οδήγησε τον Γιοκοτάνι σε αρκετά λάθη και με το σερβίς. Μέτρησε και η καλή συγκέντρωση κι απέκτησε προβάδισμα.

Ο Ιάπωνας άρχισε ιδανικά το 4ο σετ κι αφού προηγήθηκε 6-0 απέκτησε τον έλεγχο. Μετά πήγε στο 9-2, ο Έλληνας άσος μείωσε σε 9-6, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή. Στο καθοριστικό 5ο σετ πήγε με εντυπωσιακές επιστροφές στο 5-2 στην αλλαγή των πλευρών. Στο 7-4 πήρε τάιμ άουτ η άλλη πλευρά, όμως ο Γκιώνης με αποφασιστικότητα και εξαιρετικές άμυνες διαχειρίστηκε το πλεονέκτημα (9-11, 11-9, 11-8, 7-11, 11-7). Ο Γιοκοτάνι αγωνίστηκε φέτος και στους Παγκόσμιους Πανεπιστημιακούς Αγώνες στη Γερμανία και πλασαρίστηκε στις θέσεις 9-16.

Το βράδυ, όταν πέρασε κάποια ώρα από το ματς με τον Στούμπερ, ο Γκιώνης πονούσε αρκετά στο πόδι. Ακολουθεί αγωγή όμως και η ιατρική εκτίμηση είναι ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό κι ότι σαφώς μπορεί μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης να είναι σε θέση να δώσει το 100%.