Νικητής ο Γκιώνης στο Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona

Δυνατή επιβεβαίωση για την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση είδε ο Παναγιώτης Γκιώνης πριν το World Table Tennis Feeder της Πάρμα...

To Σάββατο (29/11) αγωνίστηκε στο καθιερωμένο ατομικό τουρνουά με προσκλήσεις στη Βαρκελώνη και κατέκτησε την 1η θέση ανάμεσα σε τοπ αθλητές. To event τιτλοφορείται Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona. Το διοργανώνει αυθημερόν με τη συμμετοχή οκτώ (8) αθλητών το τοπικό κλαμπ Federació Catalana de Tennis de Taula κι έχει τέτοια ιστορία, που πραγματοποιήθηκε για 38η φορά!

Μοιράζει χρηματικά έπαθλα, συναντά κάθε χρόνο μεγάλη απήχηση από τον κόσμο και μεταδίδεται και τηλεοπτικά. Στο παρελθόν έχει προσκληθεί ξανά ο Γκιώνης από τους Καταλανούς, όπως και ο Καλλίνικος Κρεάνγκα, με το κοινό στοιχείο, πέρα από την τεράστια αξία τους να είναι η θεαματικότητα στο διαφορετικό παιχνίδι τους, η οποία προσελκύει φιλάθλους.

Φέτος, εκτός από τον Έλληνα άσο, προσκλήθηκαν σπουδαίοι αθλητές για να πλαισιώσουν τρεις Ισπανούς διεθνείς. Αθλητές όπως ο Σλοβένος Ντάρκο Γιόργκιτς, 3 σερί φορές νικητής του Ευρωπαϊκού Τοπ 16 και δευτεραθλητής Ευρώπης του απλού ανδρών το 2022 (νούμερο 14 στην τρέχουσα παγκόσμια κατάταξη), ο Αμερικανός Κανάκ Τζα, πρωταθλητής το 2025 στο Παναμερικανικό Κύπελλο (Νο 22) και ο δυνατός αριστερόχειρας από την Ταϊπέι Chih-Wei Yeh.

Από τους οικοδεσπότες να ξεχωρίσουμε τον κορυφαίο Ισπανό Αλβάρο Ρόμπλες, τον οποίο γνώρισαν κιόλας οι Έλληνες φίλοι της επιτραπέζιας αντισφαίρισης την περασμένη αγωνιστική περίοδο από τους αγώνες του στην Α1 με τον Παναθηναϊκό.

Το τουρνουά έγινε με νοκ αουτ σύστημα σε ταμπλό των «8». Με ματς που κρίνονταν στα τρία σετ στην 8άδα, με σύστημα του καλύτερου των πέντε σετ στα ημιτελικά και του καλύτερου των επτά σετ στον τελικό. Συγκέντρωσε περίπου 500 άτομα, τα οποία γέμισαν την κερκίδα και δημιούργησαν ζεστή ατμόσφαιρα.

Στον 1ο γύρο ο Γκιώνης κατέβαλλε τον ανερχόμενο Ισπανό Χουά Πέρεθ με 2-0 σετ. Στα ημιτελικά συνάρπασε με την απόδοσή και με άψογο αμυντικό παιχνίδι απέκλεισε τον Γιόργκιτς με 3-1 σετ. Στον τελικό ήταν επίσης εξαιρετικός και έκαμψε με 4-3 σετ τον Κανάκ Τζα. Προηγήθηκε με 3-1 σετ, δέχτηκε την ισοφάριση και επικράτησε με 11-9 στο 7ο σετ μέσα σε αποθέωση από το κοινό, που φώναζε ρυθμικά το όνομά του!

Ο τελικός είχε κιόλας τόσο θεαματικά ράλι, που οι διοργανωτές έλεγαν ότι πρόσφερε τουλάχιστον 10 χάι λάιτς. Με αυτή τη νίκη ο Γκιώνης πήρε τρόπον τινά και… ρεβάνς από τον Αμερικανό για τον αποκλεισμό του στο Ολυμπιακό τουρνουά του Παρισιού με 4-2 σετ στον 2ο γύρο. Την 3η θέση του Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona κατέκτησαν ο Γιόργκιτς και ο Chih-Wei.