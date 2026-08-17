Επίσημο: Ο ΟΦΗ πήρε τον 17χρονο Παπαδάκη από τη Λεβερκούζεν

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την απόκτηση του 17χρονου Κώστα Παπαδάκη από την Λεβερκούζεν, ο οποίος θα υπογράψει για τρία χρόνια στην ομάδα του Ηρακλείου.

Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε μια σπουδαία επένδυση για το μέλλον, εντάσσοντας στο δυναμικό του τον Κώστα Παπαδάκη. Ο 17χρονος ομογενής ποδοσφαιριστής θα υπογράψει για τρία χρόνια στους Ομιλίτες, με την ομάδα να τον καλωσορίζει επίσημα.

Ο Παπαδάκης μεγάλωσε στη Γερμανία και γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Φορτούνα Ντίσελντορφ και της Μπάγερ Λεβερκούζεν, ενώ αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και ως αμυντικός μέσος.

Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική ομάδα Κ17, η οποία κατάφερε να προκριθεί στην τελική φάση του Μουντιάλ Κ17 τον προσεχή Νοέμβριο. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για ιστορική επιτυχία της Ελλάδας η παρουσία της στη συγκεκριμένη διοργάνωση, καθώς συμβαίνει για πρώτη φορά.

Παρά το νεαρό της ηλικία του, ο Παπαδάκης αποτελεί ενεργό μέλος της Κ19 της Λεβερκούζεν. Φέτος μέτρησε και 2 συμμετοχές στο Youth League με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας κόντρα σε Μπενφίκα και Μάντσεστερ Σίτι.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Κώστα Παπαδάκη, από τη Bayer 04 Leverkusen, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με την ομάδα μας.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής (γενν. 27/4/2009), ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και ως αμυντικός μέσος, «γαλουχήθηκε» ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Fortuna Dusseldorf και της Bayer Leverkusen.

Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική ομάδα Κ17, η οποία κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στην τελική φάση του Μουντιάλ Κ17 που θα διεξαχθεί τον προσεχή Νοέμβριο.

Μέχρι πρότεινος αποτελούσε ενεργό μέλος της Κ19 της Bayer Leverkusen, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε και δύο συμμετοχές στο Youth League με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας (κόντρα σε Benfica και Manchester City).

Κώστα, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!»