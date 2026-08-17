Την αποστολή της ΑΕΚ... ξεπροβόδισε το μότο της επιτυχίας του Μάρκο Νίκολιτς, «Fight, Believe, Never give up».

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για το πρώτο της παιχνίδι με τη Λέφσκι στη Σόφια για τα Play Offs του Champions League και η αποστολή επιβιβάστηκε στο τσάρτερ με προορισμό την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας λίγο πριν τις 10:30.

Την αποστολή... ξεπροβόδισε στον πίνακα της πύλης αναχώρησης το μότο του Μάρκο Νίκολιτς που αποτέλεσε «σφραγίδα» στην απόλυτα επιτυχημένη σεζόν των πρωταθλητών.

«Fight, Believe, Never Give Up», ήταν το μήνυμα προς τους Κιτρινόμαυρους, καθώς φυσικά η... πρωταθληματική αρχή του Σέρβου κόουτς παραμένει σταθερή.

Το ταξίδι θα διαρκέσει περίπου μία ώρα και η αποστολή αναμένεται να φτάσει στη Σόφια λίγο πριν τις 12. Εν συνεχεία οι παίκτες θα πάνε στο ξενοδοχείο και ακολούθως στο Εθνικό Στάδιο Σόφιας, όπου θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους.



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