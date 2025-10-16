Η εθνική ανδρών «άγγιξε» την ανατροπή απέναντι στην Κροατία

Η εθνική ομάδα ανδρών «λύγισε» στον 5ο αγώνα απέναντι στην οικοδέσποινα Κροατία, για μια θέση στα προημιτελικά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού στο Ζαντάρ.

Η εθνική ομάδα ανδρών επέστρεψε στο σκορ απέναντι στην οικοδέσποινα Κροατία, όμως δεν κατάφερε να πετύχει μια αξιομνημόνευτη ανατροπή, γνωρίζοντας την ήττα με 3-2 για τον γύρο των «16», στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομαδικού στο Ζαντάρ.

Η εθνική ομάδα πάλεψε για την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου το νικητή περίμενε η Γερμανία, στο τέλος έμεινε η χαρμολύπη. Ο πρώτος στόχος για την εθνική ομάδα, η πρόκριση στη φάση των «16» και ταυτόχρονα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Λονδίνου είχε εξασφαλιστεί και χωρίς άγχος το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έβαλε πολύ δύσκολα κόντρα στους γηπεδούχους Κροάτες.

Η εικόνα του αγώνα

Με τον Γιάννη Σγουρόπουλο, να έχει ενοχλήσεις στον ώμο και να μη βρίσκεται στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού, πρώτος στον αγωνιστικό χώρο μπήκε ο Γιώργος Σταματούρος (Νο 158 στην τρέχουσα ευρωπαϊκή κατάταξη). Ως αουτσάιντερ τέθηκε αντιμέτωπος με τον 1ο Κροάτη, τον σπουδαίο Τόμισλαβ Πουκάρ (Νο 18), που επικράτησε με 3-0, αλλά κυριάρχησε μόνο στο 1ο σετ. Στα δύο επόμενα ο Πειραιώτης άσος είχε πολύ καλή απόδοση και δημιούργησε προϋποθέσεις για ισοφάριση ή και μείωση του σκορ.

Από τη θέση 1 της ομάδας αγωνίστηκε αμέσως μετά ο Παναγιώτης Γκιώνης (νούμερο 36 στην Ευρώπη αυτόν τον μήνα). Συνάντησε τον Αντρέι Γκάτσινα (Νο 16), με τον οποίο έχει αναμετρήσεις για περισσότερα από 15 χρόνια και πολύ πρόσφατη την τελευταία όταν έχασε 3-1 σετ πριν από δύο μήνες στα προκριματικά του Europe Smash της Σουηδίας. Ο Κροάτης βρέθηκε πάλι σε πολύ καλή μέρα κι επικράτησε 3-1 σε καταπληκτικό αγώνα.

Στο τρίτο στη σειρά ματς ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος (Νο 353) αναμετρήθηκε με τον Ιβόρ Μπαν (Νο 69), πρωταθλητή Ευρώπης του διπλού ανδρών Under 21 το 2022 κι επίσης πρωταθλητή Ευρώπης του διπλού μικτού Under 21 το 2024. Αριστερόχειρες και οι δύο, πρόσφεραν στους θεατές διαφορετικές εικόνες και συγκινήσεις με νικητή στα πέντε σετ τον Κωνσταντινόπουλο, που έβγαλε θαυμάσιο αγωνιστικό πρόσωπο και ψυχή.

Στον επόμενο αγώνα κοντραρίστηκαν οι πρώτοι αθλητές των ομάδων, ο Γκιώνης και ο Πουκάρ. Στην ιστορία των αναμετρήσεών τους σε μεγάλες διοργανώσεις οι νίκες έως σήμερα ήταν 2-1 για τον Έλληνα. Ο Κροάτης έκανε καλύτερο ξεκίνημα, διαχειρίστηκε μία διαφορά και πήρε το 1ο σετ. Ο πρωταθλητής μας άρχισε με 5-1 στο 2ο σετ και μετά πήγε στο 9-5. Ο Πουκάρ μείωσε σε 9-8 καθώς του βγήκε το δυνατό παιχνίδι από την τρίτη μπάλα και ο Κώστας Βατασακλής έκανε χρήση του τάιμ άουτ. Με δύο χαμένες forehand επιθέσεις στο 10-8 το σετ πήγε στην παράταση, όμως και πάλι με καθαρό μυαλό ο Γκιώνης έφτασε στην ισοφάριση.

Και όχι μόνο αυτό άλλα έκανε μαγική αρχή στο 3ο σετ με 5-0. Δεν έχασε τον έλεγχο, με δύσκολες άμυνες «υποχρέωσε» σε λάθη τον αντίπαλο και πήρε σχετικά εύκολα το προβάδισμα. Φυσιολογικά επανέκαμψε ο Πουκάρ και πήρε κεφάλι στο σκορ 5-2. Με έξυπνο παιχνίδι και εντυπωσιακές προσπάθειες ο Γκιώνης ξανάφερε το σετ στα ίσια κι έπειτα… έσπασαν καρδιές. Στο 8-7 υπέρ του ο Κροάτης πήρε τρεις πόντους, έπειτα ο πολύπειρος διεθνής μας ισοφάρισε στα σερβίς του 10-10 ώσπου πανηγύρισε τη νίκη στην παράταση.

Ήταν μεγάλη υπόθεση και μόνο ότι αντέδρασε η εθνική μας και έφτασε την αναμέτρηση στο πέμπτο ματς και ο Σταματούρος το πρώτο, που είχε να κάνει απέναντι στον Γκάτσινα, ήταν να κοντρολάρει τον ψυχισμό του και να παίξει για την έκπληξη όσο γίνεται πιο ελεύθερα. Είχαν συναντηθεί μία φορά στο παρελθόν, πέρσι σε τουρνουά Feeder στην Πρίστινα και είχε νικήσει 3-0 σετ ο Κροάτης. Αυτό όμως, ήταν άλλο ματς, υπήρχε άγχος και στην πλευρά των διοργανωτών…

Ο Σταματούρος μπήκε φουριόζος για το 5-1, εξίσου σημαντικό ότι έκανε νέο σερί μετά το 5-5 και κατέκτησε το σετ. Όπως αναμενόταν ο πολύ έμπειρος αντίπαλος ανέβασε την απόδοσή του. Σέρβιρε καλά, πέρασε την τακτική του και ισοφάρισε με διαφορά.

Ο Σταματούρος θα έπρεπε να ελαχιστοποιήσει τα λάθη και πράγματι έκανε δυνατή αρχή και στο 3ο σετ με 3-0. Στην πορεία φτάσαμε στο 7-7 και ο 26χρονος διεθνής μας έχασε τέσσερις διαδοχικούς πόντους όντας και λίγο άτυχος. Η εξέλιξη έκανε πιο άνετο στις κινήσεις του τον Γκάτσινα, που έφτασε στο 4-1 στο 4ο σετ. Ο πρωταθλητής Ελλάδας του 2021 έμεινε στο ματς φτάνοντας στο 6-6, όμως είδε και στο τελευταίο κομμάτι τον Κροάτη να παίρνει τυχερό πόντο, όπως και να βγάζει τη μεγάλη του κλάση σε κάποια χτυπήματα.

Η εξέλιξη του αγώνα Κροατία – Ελλάδα 3-2