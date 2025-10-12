Η εθνική ομάδα γυναικών είχε δύσκολη αποστολή απέναντι στη Σουηδία κι αυτό αποδείχθηκε στην πράξη, γνωρίοζντας την ήττα με 3-0 στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ομαδικού στο Ζάγκερμπ.

Με ήττα 3-0 από τη Σουηδία άρχισε τους αγώνες της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης ομαδικού, στο Ζαντάρ, η εθνική μας ομάδα των γυναικών. Μέτρησε τις δυνάμεις της απέναντι στο 5ο φαβορί της διοργάνωσης, έκανε χρήσιμο τεστ για τη συνέχεια, αλλά δεν μπορούσε να πάει κόντρα στα προγνωστικά.

Θα κρατήσει τα θετικά στοιχεία, που σαφώς παρουσίασε και την Τρίτη (14/10, 14:00) θα πάει στον αγώνα με την Αυστρία να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα για την υπέρβαση της δυάδας στο 5ο γκρουπ και της πρόκρισης στο ταμπλό των «16». Τη Δευτέρα (13/10) θα μεσολαβήσει η αναμέτρηση της Σουηδίας με την Αυστρία για τη 2η αγωνιστική του ομίλου.

Η Ελλάδα άρχισε τον κυριακάτικο αγώνα ως ξεκάθαρο αουτσάιντερ. Ο Χρήστος Λάμης στηρίχτηκε σε τρεις αθλήτριες με εντελώς διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, την Τόλιου, την Τέρπου και τη Γερασιμάτου και η Σουηδία παρέταξε τις πρώτες αθλήτριές της στη διεθνή κατάταξη. Στον πάγκο για την εθνική μας κάθισε η Μαλαματένια Παπαδημητρίου.

Στο πρώτο ατομικό ματς η Τέρπου (νούμερο 110 στον τρέχοντα ευρωπαϊκό πίνακα αξιολόγησης) αναμετρήθηκε με την Κριστίνα Σέλμπεργκ (No 21). Έπαιξε ελεύθερα με ίσια επιθετική αθλήτρια, έγινε άμεσα πιεστική και μπορούσε να κατακτήσει το 1ο σετ. Στη συνέχεια η Σκανδιναβή πέρασε την τακτική της και είχε τον τελευταίο λόγο στα ράλι για το τελικό 3-0 σετ.

Από τη θέση 1 της ομάδας αγωνίστηκε μετά η Τόλιου (νούμερο 62 τον Οκτώβριο στην Ευρώπη) και συνάντησε τη Φιλίππα Μπέργκαντ (No 52). Άρχισε εξαιρετικά το ματς και όχι μόνο πήρε το προβάδισμα, αλλά βρέθηκε και στο +4 στο 2ο σετ. Εκει όμως, άλλαξε ξαφνικά η κατάσταση. Η Μπέργκαντ έβαλε πολλές μπαλιές χωρίς να είναι η αθλήτρια των διαδοχικών σπιν και βρήκε διεξόδους. Όταν ισοφάρισε στην παράταση ανέβηκε και ψυχολογικά, αντίθετα φάνηκε να επηρεάστηκε αρνητικά η σημερινή πρωταθλήτρια Ελλάδας. Δεν έβγαλε την ίδια συνέπεια στην άμυνα κι από την άλλη η Σουηδέζα (που όπως η Σέλμπεργκ, έχει περάσει από τον Ολυμπιακό) εφάρμοσε πολύ καλό πλάνο.

Η πρώτη αθλήτρια της σκανδιναβικής χώρας στη διεθνή κατάταξη, η Λίντα Μπέργκστρομ (No 11), τοποθετήθηκε στη θέση 3 και την αντιμετώπισε η Γερασιμάτου (Νο 229). Η πρωταθλήτριά μας τσέκαρε τις δυνάμεις της με παγκόσμιας κλάσης αμυντική αθλήτρια και παίρνει θετικό βαθμό. Ήταν κοντά στο σκορ σε όλα τα σετ κι εφαρμόζοντας καλή τακτική με τα δύο δικά της κομπίνα-λάστιχα έβγαλε τη δική της ποιότητα.

