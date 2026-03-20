Οι ιστοσελίδες της Σερβίας αναφέρθηκαν εκτενώς στην πρόκριση της ΑΕΚ στους «8» του Conference League και στο έργο του Μάρκο Νίκολιτς.

Η πρόκριση της ΑΕΚ στα προημιτελικά του Conference League έγινε θέμα συζήτησης και στα σερβικα Μέσα. Παρά την ήττα από την Τσέλιε στο ματς της Allwyn Arena, οι συμπατριώτες του αποθεώνουν τον Μάρκο Νίκολιτς, πιστώνοντάς του την αναγέννηση της Ένωσης από το περασμένο καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, στις ιστοσελίδες « Mondo» και η «Republika», ο Σέρβος τεχνικός χαρακτηρίζεται ως εξπέρ της τακτικής, έχοντας καταφέρει να οδηγήσει την ΑΕΚ στις οκτώ καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης παρά τη χθεσινή ανώδυνη ήττα από τους Σλοβένους. Οι Σέρβοι δημοσιογράφοι κάνουν και μια ιδιαίτερη αναφορά στους Λούκα Γιόβιτς, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και Μάρκο Γκρούγιτς.

Η mondo.rs αναφέρει: «Ο Μάρκο Νίκολιτς οδηγεί την ΑΕΚ στο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Δεν θα θυμάται την οδυνηρή ήττα, πάει για το κύπελλο με τους Σέρβους. Ο Σέρβος εξπέρ Μάρκο Νίκολιτς εξασφάλισε μια θέση στα προημιτελικά του Conference League για την ΑΕΚ από την Αθήνα, η οποία ονειρεύεται το ευρωπαϊκό τρόπαιο».

Και η republika.rs αναφέρει: «Η Σερβία στα προημιτελικά. Ποιος λέει ότι δεν έχουμε εκπρόσωπο στις τελικές φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων; Ο Μάρκο Νίκολιτς κάνει εξαιρετική δουλειά στην Ελλάδα, με την ΑΕΚ να παλεύει για τον τίτλο στο πρωτάθλημα και να φέρνει και εντυπωσιακά αποτελέσματα στο Conference League. Ο Σέρβος προπονητής μαζί με τους Λούκα Γιόβιτς, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και Μάρκο Γκρούγιτς εκπροσωπεί τη χώρα μας στην Ευρώπη με τον καλύτερο τρόπο».