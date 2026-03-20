Σε χειρουργική επέμβαση στον δεξιό ώμο υποβλήθηκε η Νόρα Δράκου, με την 34χρονη πρωταθλήτρια της κολύμβηση να χάνει το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου.

Η «ασημένια» πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 50μ. ελεύθερο και στα 50μ. ύπτιο, με ανάρτησή της από το Instagram, ανακοίνωσε την είδηση της χειρουργικής επέμβασης, που έγινε στο ΚΑΤ, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Ο πόνος έχει γίνει μέρος της ζωής μου από τότε που ξεκίνησα τον πρωταθλητισμό. Είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα προβλήματα πάντα ερχόμουν αντιμέτωπη με κάτι που έπρεπε να ξεπεράσω.

Όμως αν κάτι με έχει μάθει η πορεία μου είναι να αποδέχεσαι τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως θα ήθελες να είναι. Και μετά, να κοιτάς μπροστά, όχι πίσω.

Τέλος στη ζωή μου στάθηκα τυχερή και γεννήθηκα σε ένα απίστευτα υποστηρικτικό περιβάλλον. Μεγαλώνοντας το περιβάλλον αυτό εμπλουτίστηκε και γέμισε κι άλλους ανθρώπους που με αγάπησαν τους αγάπησα και με στήριξαν ανιδιοτελώς σε όλο το ταξίδι.

Ένας αθλητής είναι δυνατός σαν μονάδα. Ένας αθλητής με ένα υποστηρικτικό περιβάλλον είναι ανίκητος.

Ο δρόμος για το L.A 2028 συνεχίζεται.

Και όπως μου είπε και μια φίλη μου, τώρα που θα έχω και τους δυο ώμους φτιαγμένους, θα είμαι γυναίκα απο ατσάλι».