Άρης: «Υπάρχει προσπάθεια καπήλευσης της δολοφονίας του Κλεομένη»

Ο Άρης αντέδρασε με επίσημη ανακοίνωση στα όσα είπε ο δικηγόρος της οικογένειας του Κλεομένη κάνοντας λόγο για προσπάθεια καπήλευσης.

Ο Άρης δεν έμεινε με... σταυρωμένα τα χέρια στις νέες δηλώσεις που έκανε ο δικηγόρος της οικογένειας του δολοφονημένου Κλεομένη το πρωί της Παρασκευής (20/03) αναφερόμενος σε απόλυση μεγάλου στελέχους της ομάδας δύο μέρες μετά το φονικό με το οποίο είχε επικοινωνία ο 23χρονος δράστης.

Οι «κίτρινοι» πέρασαν στην αντεπίθεση με ανακοίνωση που εξέδωσαν κάνοντας λόγο για «προσπάθεια καπήλευσης του τραγικού συμβάντος», εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους ενώ τόνισε πως οι δηλώσεις του συγκεκριμένου ανθρώπου υποκινούν τη βία και δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Η ανακοίνωση του Άρη

Προς μεγάλη μας απογοήτευση γίναμε κοινωνοί της είδησης ότι με τον θάνατο του Κλεομένη σχετίζονται στελέχη της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, που, μάλιστα, υποκίνησαν και προσπάθησαν, στη συνέχεια, να υποθάλψουν τον δράστη.

Η είδηση ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό εμπλέκεται στέλεχος και μάλιστα «μεγάλο» της ΠΑΕ, το οποίο, μάλιστα, απολύθηκε λίγες ώρες μετά το συμβάν είναι απόλυτα ψευδής και ανυπόστατη.

Κανένας υπάλληλος ή στέλεχος της ΠΑΕ δεν εμπλέκεται και δεν απολύθηκε ούτε την επόμενη, ούτε την μεθεπόμενη του συμβάντος, γεγονός ευκόλως διαπιστούμενο.

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της στην όλη προσπάθεια καπήλευσης του τραγικού αυτού συμβάντος.

Οι συνεχόμενες δηλώσεις του πληρεξούσιου δικηγόρου της οικογένειας του Κλεομένη περί εμπλοκής και άλλων στελεχών της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, πέρα από εμπρηστικές και ανυπόστατες, την δεδομένη στιγμή υποκινούν την βία και σίγουρα δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Το ίδιο ισχύει και για όσα ΜΜΕ αναπαράγουν τις συκοφαντικές δηλώσεις του πληρεξούσιου δικηγόρου.

Τέλος, έχοντας βιώσει την απώλεια του Άλκη (που βέβαια είναι τουλάχιστον ατυχής η προσπάθεια κάποιων να εξισώσουν τα δύο συμβάντα), η σιωπή της ΠΑΕ ΑΡΗΣ είναι ένδειξη σεβασμού προς την οικογένεια του Κλεομένη.