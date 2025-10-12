Η εθνική ομάδα ανδρών κόντραρε την Πορτογαλία, όμως δεν απέφυγε την ήττα με 3-1 στην πρεμιέρα της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομαδικού στο Ζαντάρ.

Με ήττα 3-1 σε ντέρμπι με την Πορτογαλία άρχισε η εθνική ομάδα των ανδρών την προσπάθειά της στο Ζαντάρ της Κροατίας για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης ομαδικού.

Για κάτι λιγότερο από τρεις ώρες έδωσε μεγάλη μάχη με μία διαχρονική τοπ δύναμη της ηπείρου και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για ένα τέλειο ξεκίνημα στο 4ο γκρουπ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Στο τέλος δεν αξιοποίησε την ευκαιρία, αλλά το καλό είναι ότι έδειξε μεγάλη ποιότητα και σθένος και σαφώς συνεχίζει με απόλυτα θετική σκέψη στον στόχο της εισόδου στη 16άδα και παράλληλα της πρόκρισης στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 2026.

Η Πορτογαλία είναι το 4ο φαβορί των αγώνων, υπήρξε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2014 και νικήτρια το 2015 στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες με αθλητές, που έχει και σήμερα στο ρόστερ της!

Σήμερα η εθνική μας (νούμερο 18 στα seeding) δεν είχε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τον Γιώργο Σταματούρο, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε με διάρροιες τις πρώτες πρωινές ώρες. Επρόκειτο να μπει στην τριάδα και τελικά στη θέση 3 μπήκε ο Κ. Κωνσταντινόπουλος.

Γενικά η πίεση από την ομάδα του Κώστα Βατσακλή ήταν συνεχής, όμως δεν ήρθε η πολυπόθητη νίκη και πλέον η εθνική ομάδα για την επίτευξη του στόχου στην καθοριστική αναμέτρηση με την Αγγλία, την Τρίτη στις 11:00 Ελλάδας. Θα προηγηθεί τη Δευτέρα (13/10, 11:00) ο αγώνας της Πορτογαλίας με την Αγγλία.

Πρώτος στο τραπέζι μπήκε ο Σγουρόπουλος (νούμερο 67 στον ευρωπαϊκό πίνακα αξιολόγησης του Οκτωβρίου) και αντιμετώπισε τον Ζεράλδο (Νο 24). Πλησίασε στο να τον νικήσει δεύτερη σερί χρονιά σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μετά το 2023 (επίσης στο ομαδικό), είχε σταθερά καλή απόδοση σε πολύ κλειστό ματς, απλά ο Πορτογάλος βρήκε τις λύσεις στο φινάλε. Στο «κόντρα» σετ το σκορ ήταν 7-6 για τον σταθερό πρωταθλητή Ελλάδας των τελευταίων ετών και ο Ζεράλδο πήρε πέντε πόντους στη σειρά, κυρίως με το ποιοτικό του backhand. Η συνάντηση έβγαλε ένα άγχος και για τους δύο αθλητές.

Το ίδιο αμφίρροπο έγινε και το δεύτερο στη σειρά παιχνίδι μεταξύ του Γκιώνη (νούμερο 36 στην Ευρώπη) και του Μοντέιρο (Νο 56), οι οποίοι μάλιστα ήταν και συμπαίκτες πέρσι στον Παναθηναϊκό.

Ο πρωταθλητής μας έχασε το 1ο σετ από 7-3 μπροστά, όμως ήταν καθόλα έτοιμος ν’ αντιδράσει άμεσα. Στο ισορροπημένο 4ο σετ ο Γκιώνης πέρασε μπροστά από το αρχικό 1-4, αλλά είχε απάντηση και ο Μοντέιρο για να πάει στο 2-2. Στο ψυχοφθόρο 5ο σετ η αλλαγή των πλευρών μάς βρήκε στο 5-2 κι αργότερα έγινε το 8-4. Ο αντίπαλος μείωσε 8-7, όμως ο Γκιώνης έβγαλε τρομερά χτυπήματα και αστείρευτες δυνάμεις για να πανηγυρίσει τη νίκη.

Στον κρίσιμο τρίτο στη σειρά αγώνα ο Κ. Κωνσταντινόπουλος (Νο 353) τέθηκε αντιμέτωπος με τον Αμπιόντουν (Νο 66), ο οποίος το 2023 ήταν πρωταθλητής Ευρώπης στο απλό και το ομαδικό παίδων και φέτος δευτεραθλητής Ευρώπης στο ομαδικό εφήβων. Ο δις πρωταθλητής Ελλάδας του απλού ανδρών δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι κι έπιασε ρυθμό μετά το 1ο σετ. Ισοφάρισε και κράτησε καλά στάνταρ απόδοσης και στο επόμενο σετ. Ο Αμπιόντουν όμως, αξιοποιώντας κυρίως το σερβίς του διέφυγε της πίεσης και πήρε και ψυχολογικό προβάδισμα. Κεφάλι στο σκορ πήρε και στο 4ο σετ, το διαχειρίστηκε κι έφτασε στην επικράτηση με 3-1.

Οι δύο πρώτοι παίκτες στο στήσιμο των ομάδων, ο Σγουρόπουλος και ο Μοντέιρο, κοντραρίστηκαν στον τέταρτο επί μέρους αγώνα. Γνωρίζονται καλά μεταξύ τους και από την ελληνική Α1 (υπήρξαν συμπαίκτες στον Ολυμπιακό), ο αγώνας αναμενόταν και ήταν αμφίρροπος. Ο Πορτογάλος μπήκε καλύτερα, έπαιρνε συχνά την πρώτη επίθεση και προηγήθηκε 2-0. Ο τετράκις πρωταθλητής Ευρώπης αντέδρασε. Μείωσε το σκορ και απέκτησε σετ μπολ για το 2-2. Δυστυχώς όμως, στο 10-8 ο Μοντέιρο αξιοποίησε πολύ το σερβίς του, βρήκε χτυπήματα και με τέσσερις σερί πόντους έγραψε το τελικό 3-1.

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Ελλάδα - Πορτογαλία 1-3

Γιάννης Σγουρόπουλος - Ζοάο Ζεράλδο 2-3 (14-12, 8-11, 11-6, 8-11, 7-11)

Παναγιώτης Γκιώνης - Ζοάο Μοντέιρο 3-2 (8-11, 11-7, 11-7, 8-11, 11-8)

Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος - Τιάγκο Αμπιόντουν 1-3 (4-11, 11-8, 8-11, 6-11)

Σγουρόπουλος – Μοντέιρο 1-3 (6-11, 8-11, 11-7, 10-12)



