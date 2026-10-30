Κουγιουμτσίδης: Συνεχίζει στα ρεπεσάζ για το χάλκινο μετάλλιο
Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης θα βρεθεί στα ρεπεσάζ για να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης στην Αστάνα του Καζακστάν, χάρη στη νίκη του Αρσένι Τζιόεφ απέναντι στον Βλαντιμέρι Γκαμκρελίτζε.
Το πρωί του Σαββάτου (31/10, 08:54 π.μ.), ο Κουγιουμτσίδης θα αγωνιστεί στα ρεπεσάζ για να διεκδικήσει το εισιτήριο για τον τελικό του χάλκινου μεταλλίου. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Κιντίρ Σαϊπουντίνοφ-Πουσπέντερ Παλάλ, αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στις 07:39 π.μ.
Εφόσον ο 25χρονος Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής ξεπεράσει το εμπόδιο ενός εκ των δύο, θα αγωνιστεί στο τελικό του χάλκινου μεταλλίου απέναντι στον Γεωργιανό Βλαντιμέρι Γκαμκρελίτζε πάλι το Σάββατο (31/10, 15:50). Ο Έλληνας παλαιστής, Νο.2 στο κόσμο, έχει ως μοναδικό στόχο πλέον να ανέβει στο βάθρο και φέτος και να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο.
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