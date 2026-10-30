Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης, χάρη στη νίκη του Τζιόεφ κόντρα στον Γκαμκρελίτζε, πέρασε στα ρεπεσάζ και με δύο νίκες μπορεί να κατακτήσει το χάλκινο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης θα βρεθεί στα ρεπεσάζ για να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης στην Αστάνα του Καζακστάν, χάρη στη νίκη του Αρσένι Τζιόεφ απέναντι στον Βλαντιμέρι Γκαμκρελίτζε.

Το πρωί του Σαββάτου (31/10, 08:54 π.μ.), ο Κουγιουμτσίδης θα αγωνιστεί στα ρεπεσάζ για να διεκδικήσει το εισιτήριο για τον τελικό του χάλκινου μεταλλίου. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Κιντίρ Σαϊπουντίνοφ-Πουσπέντερ Παλάλ, αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στις 07:39 π.μ.

Εφόσον ο 25χρονος Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής ξεπεράσει το εμπόδιο ενός εκ των δύο, θα αγωνιστεί στο τελικό του χάλκινου μεταλλίου απέναντι στον Γεωργιανό Βλαντιμέρι Γκαμκρελίτζε πάλι το Σάββατο (31/10, 15:50). Ο Έλληνας παλαιστής, Νο.2 στο κόσμο, έχει ως μοναδικό στόχο πλέον να ανέβει στο βάθρο και φέτος και να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο.