Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης ηττήθηκε από τον Αρσένι Τζιόεφ στα προημιτελικά των 86κ. ελευθέρας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Αστάνα και περιμένει να δει αν μέσα από τα ρεπεσάζ θα αγωνιστεί για το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης είδε η πορεία του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης στην Αστάνα να σταματά στα προημιτελικά, όμως ακόμα δεν ολοκληρώθηκε.

Συγκεκριμένα ο 25χρονος παλαιστής, παγκόσμιος πρωταθλητής πέρυσι στα 79κ. ελευθέρας στο Ζάγκρεμπ, τώρα αγωνιζόμενος στα 86κ., ηττήθηκε στα προημιτελικά από τον Αρσένι Τζιόεφ από το Αζερμπαϊτζάν με 3-1. Αυτό σημαίνει πως θα περιμένει το αποτέλεσμα του Αζέρου στην ημιτελική φάση με αντίπαλο τον Γεωργιανό, Βλαντιμέρι Γκαμκρελίτζε που θα γίνει μετά στις 14:00.

Αν ο Τζιόεφ -«χάλκινος» πέρυσι στην κατηγορία στο περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα- περάσει στον τελικό του Σαββάτου (31/10), τότε ο Κουγιουμτσίδης στους αγώνες ρεπασάζ θα έχει τη δυνατότητα να παλέψει για το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Αζέρος προηγήθηκε με 2-1 (όλοι οι πόντοι από παρατηρήσεις), ο Έλληνας πρωταθλητής στα τελευταία δευτερόλεπτα επιχείρησε να πάρει τη νίκη, αλλά στην καθοριστική φάση, αποφασίστηκε ότι δεν ήλεγξε τον αντίπαλο του. Η ένσταση απορρίφθηκε και με το τελικό 3-1 ο Αέρος προκρίθηκε στα ημιτελικά.

Ο Κουγιουμτσίδης αρχικά νίκησε τον Τράιαν Καπάτινα από τη Μολδαβία με 12-1, για να περάσει στη φάση των «16», όπου αντιμετώπισε τον Κρίστοφερ Φόκα Μεχία, από τη Δομινικανή Δημοκρατία σημειώνοντας νέα επιβλητική εμφάνιση επικρατώντας με 14-4.