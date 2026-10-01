Ένα χρυσό, τρία ασημένια και τρία χάλκινα μετάλλια η συγκομιδή της Ελλάδας στο Βαλκανικό Πρωταθλημα πάλης κ15.

Η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στο Βαλκανικό πρωτάθλημα κ15 που διεξάγεται στην Κροατία. Στην ηλικιακή κατηγορία των κ15 η χώρα μας κατέκτησε εφτά μετάλλια εκ των οποίων ένα χρυσό, τρία ασημένια και τρία χάλκινα.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Χαράλαμπος Τοπάλοβ, τα ασημένια οι: Αγγελος Περδικάρης, Ταΐσια Παγιανίδη, Μαρία Αλίκη Φωτιάδου και τα χάλκινα οι: Παναγιώτης Αναγνώστου , Λεωνίδας Χόνδρος και Δημήτρης Χατζηκωνσταντίνου.

Σήμερα διεξάγονται οι αγώνες στην ηλικιακή κατηγορία των U17.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των Ελλήνων αθλητών

Ελευθέρα πάλη κ15

1ος Χαράλαμπος Τοπάλοβ (62κ.)

6ος Γιάννης Ελευθεριάδης (38κ.)

7ος Σάββας Τεστετζόγλου (7ος)

8ος Γιώργος Μαζμανίδης (44κ.)

10ος Αριστοτέλης Παγιανίδης (52κ.)



Ελληνορωμαϊκή πάλη κ15

2ος Αγγελος Περδικάρης (68κ.)

3ος Παναγιώτης Αναγνώστου (48κ.)

3ος Λεωνίδας Χόνδρος (52κ.)

3ος Δημήτρης Χατζηκωνσταντίνου (68κ.)

5ος Στέλιος Χατζηγιάννης (38κ.)

5ος Δημήτρης Ντόντος (62κ.)

7ος Νικήτας Βασιλειάδης (75κ.)

10ος Στέλιος Τσακμάκης (62κ.)

11ος Θωμάς Τσιπλάκης (52κ.)

11ος Γιάννης Τρανώτης (68κ.)

12ος Βασίλης Πορναράς (62κ.)

13ος Παναγιώτης Καρώμας (85κ.)

15ος Φώτης Καφκέλης (85κ.)

Γυναικαία πάλη κ15