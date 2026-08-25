Με τη Μαρία-Λουίζα Γκίκα να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των 50κ., ολοκληρώθηκε η παρουσία της εθνικής ομάδας πάλης στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα.

Η Μαρία-Λουίζα Γκίκα κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στα 50κ., έκλεισε την παρουσία της εθνικής ομάδας πάλης στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα.

Λίγες ημέρες πριν από τα 18α γενέθλιά της η Γκίκα ηττήθηκε στον τελικό από την 25χρονη Τουρκάλα, Ζεχρά Ντεμιράν με 7-1, όμως κατάφερε στην πρώτη της παρουσία σε Μεσογειακούς Αγώνες να φθάσει στη μεγαλύτερη μέχρι τώρα επιτυχίας της καριέρας της.

Η εθνική ομάδα πάλης ολοκλήρωσε την παρουσία της στην πόλη της νότιας Ιταλίας με συγκομιδή τεσσάρων μεταλλίων, τα δύο χρυσά από τους Γιώργο Κουγιουμτσίδη, Νταουρέν Κουρουγκλίεφ και το χάλκινο από τον Αζαμάτ Χοσόνοβ.