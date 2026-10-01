Ο Φελιθιάνο Λόπεθ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004

Ο Φελιθιάνο Λόπεθ έχει παίξει στα μεγαλύτερα γήπεδα του κόσμου. Για τρεις ημέρες, όμως, το court του ήταν αυτό του One&Only Aesthesis, όπου βρέθηκε απέναντι σε επισκέπτες του resort, έδωσε συμβουλές και θυμήθηκε μαζί τους μερικούς από τους σημαντικότερους σταθμούς της καριέρας του.

Για τρεις ημέρες, τα courts του Club One στο One&Only Aesthesis είχαν έναν ξεχωριστό καλεσμένο. Ο Φελιθιάνο Λόπεθ βρέθηκε στην Αθήνα για το 3ο Tennis Icons Series της LUX Tennis και πέρασε αρκετές ώρες στο court, παίζοντας και δουλεύοντας με τους επισκέπτες του resort.

Ο 44χρονος σήμερα Ισπανός έχει πίσω του 26 χρόνια στο ATP Tour. Έφτασε μέχρι το Νο12 της παγκόσμιας κατάταξης, κέρδισε επτά τίτλους στο μονό και έξι στο διπλό, ενώ το 2016 κατέκτησε το Roland Garros στο διπλό μαζί με τον Μαρκ Λόπεθ. Στο Wimbledon έφτασε τρεις φορές μέχρι τα προημιτελικά. Το πιο εντυπωσιακό ίσως στατιστικό της καριέρας του είναι οι 79 συνεχόμενες παρουσίες σε Grand Slam στο μονό.

Αξίζει να αναφέρουμε πως το πρόγραμμα του Tennis Icons Series ήταν κυρίως στο court. Private sessions, ομαδικά μαθήματα και clinics για παιδιά έδωσαν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να δουλέψουν μαζί του και να ακούσουν από πρώτο χέρι πώς σκέφτεται ένας επαγγελματίας μέσα σε έναν αγώνα.

Ήταν ξεκάθαρο πως η έμφαση έπεσε στην τακτική και στις αποφάσεις που πρέπει να πάρει ένας παίκτης μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο Λόπεθ χαμογελαστός καθ'όλη τη διάρκεια μιλούσε για την ανάγνωση του παιχνιδιού, τη διαχείριση της πίεσης και τον τρόπο με τον οποίο ένας πόντος μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την επιλογή που θα γίνει την κατάλληλη στιγμή. Βασικά «συστατικά» για την συνταγή της επιτυχίας....

Όσον αφορά τα παιδικά clinics, το κλίμα ήταν διαφορετικό. Οι μικροί παίκτες είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν με έναν άνθρωπο που έχει αγωνιστεί στα μεγαλύτερα γήπεδα του κόσμου.

Η κεντρική εκδήλωση ήταν το Meet & Greet με τον Λόπεθ. Η βραδιά ξεκίνησε στο court, με ένα private session διάρκειας μισής ώρας, όπου οι καλεσμένοι έπαιξαν μαζί του. Στη συνέχεια, ο General Manager του One&Only Aesthesis, Gerald Krischek, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και αναφέρθηκε στη συνεργασία του resort με τη LUX Tennis.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που υποδεχόμαστε τον Feliciano López στο One&Only Aesthesis. Μέσα από το Tennis Icons Series θέλουμε να δίνουμε στους καλεσμένους μας την ευκαιρία να γνωρίζουν, να παίζουν και να συνομιλούν με μεγάλα ονόματα του αθλήματος», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Πάντως, η επίσκεψη αυτή είχε και έναν μικρό συμβολισμό για τον ίδιο τον Φελιθιάνο Λόπεθ. Η τελευταία φορά που είχε βρεθεί στην Ελλάδα ήταν το 2004, όταν αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Είκοσι και πλέον χρόνια μετά, επέστρεψε στην ίδια πόλη, αυτή τη φορά χωρίς αγωνιστικό πρόγραμμα και χωρίς το άγχος ενός επόμενου ματς. Ήρθε για να μιλήσει για το τένις, να παίξει μαζί με τους επισκέπτες του One&Only Aesthesis και να θυμηθεί στιγμές μιας καριέρας που κράτησε περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Στην κουβέντα με τους καλεσμένους, οι αναμνήσεις από το Tour είχαν φυσικά την τιμητική τους. Αγώνες, ταξίδια, μεγάλες διοργανώσεις, αλλά και όλα όσα αλλάζουν όταν ένας αθλητής αφήνει πίσω του την καθημερινότητα του επαγγελματία. Ο Λόπεθ σήμερα παραμένει μέσα στο παιχνίδι, απλώς από διαφορετική θέση, ως Tournament Director του Mutua Madrid Open.