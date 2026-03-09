Ο Καραβάνος για το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23

Ο Νίκος Καραβάνος θα παλέψει για το χάλκινο μετάλλιο στα 97κ. ελευθέρας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης Κ23 στο στο Ζρένιανιν της Σερβίας.

Ο 18χρονος «ασημένιος» πρωταθλητής Ευρώπης U17 το 2024, αγωνίστηκε στα 97κ. ελευθέρας πάλης και το απόγευμα της Τρίτης (10/3) θα αγωνιστεί στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο.

Στον 1ο γύρο ο 18χρονος Καραβάνος αντιμετώπισε τον Ισραηλινό, Νικίτα Γκουμπάρετς. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-1, έδειξε όλες τις αρετές του και με μεγάλη εμφάνιση πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά με νίκη 6-2.

Εκεί αντιμετώπισε τον Μουχάμαντ Κανίεβ. Ο Ρώσος πήρε προβάδισμα από την αρχή και ο Καραβάνος μείωσε σε 7-3. Στη συνέχεια παρά την αξιόλογη εμφάνιση, εκτός από τον αντίπαλό του είχε να αντιμετωπίσει και τον χρόνο. Με όλες του τις δυνάμεις προσπάθησε να γυρίσει το σκορ, αλλά δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε με τεχνική υπεροχή.

Στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο θα αντιμετωπίσει τον Κονσταντίν Πετριασβίλι. Ο Γεωργιανός είναι ένας αθλητής με μεγάλες περγαμηνές. Το 2024 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα U17, το 2023 είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο.

Στην άλλη ελληνική συμμετοχή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ο Νεκτάριος Κουζούπης ηττήθηκε στα προκριματικά των 57κ. από τον Βρετανό, Ντάνους Γιόβκαρ με τεχνική υπεροχή.

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στη διοργάνωση με συνολικά αθλητές κι αθλήτριες. Στην ελευθέρα θα αγωνιστεί ακόμη ο Γρηγόρης Σαρίδης (92κ.), στην ελληνορωμαϊκή θα συμμετάσχουν οι: Γιώργος Παπαγεωργίου (60κ.), Μάριος Καπανταής (63κ.), Αρίωνας Κολιτσόπουλος (72κ.), Αντρέας Βασιλακόπουλος (82κ.), Νίκος Ιωσηφίδης (87κ.), Χρήστος Χατσατούροβ (97κ.), Αχιλλέας Χρυσίδης (130κ.), ενώ στη γυναικεία πάλη υπάρχει η παρουσία από τη Νικολέττα Μπάρμπα (65κ.)

