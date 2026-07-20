Στην παράταση λύγισε (79-77) η Εθνική Νεανίδων κόντρα στη Σερβία σε φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στο κλειστό της Γέφυρας στη Θεσσαλονίκη.

Η Εθνική Νεανίδων πάλεψε αλλά ηττήθηκε (79-77, κ.α. 67-67) στην παράταση από τη Σερβία σε φιλική αναμέτρηση στο Κλειστό της Γέφυρας, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας.

Οι παίκτριες του Βασίλη Μασλαρινού μπήκαν εξαιρετικά στο παιχνίδι, αποφασισμένες να αντιμετωπίσουν μια ομάδα της Α’ Κατηγορίας σε ένα εξ’ ορισμού δυνατό τεστ, και προηγήθηκαν με 25-12 στην πρώτη περίοδο. Η Σερβία ισορρόπησε γρήγορα και μείωσε σε 39-36 στο ημίχρονο, για να κινηθεί το δεύτερο μέρος σε οριακή «μάχη», που δεν έβγαλε νικητή στην κανονική διάρκεια (67-67).

Στην παράταση, η Σερβία κατάφερε να πάρει την νίκη με 79-77, με τη «γαλανόλευκη» να αφήνει μια πολύ θετική εικόνα, δείχνοντας πολύ ανταγωνιστική από το ξεκίνημα έως το τέλος. Η συνέχεια θα βρει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο Μοντεγκρότο της Ιταλίας, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη «Σκουάντρα Ατζούρα» σε δύο φιλικά παιχνίδια, το διήμερο 24-25 Ιουλίου, με την προετοιμασία να συνεχίζεται εν όψει του Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας, που διεξάγεται το διάστημα 31 Ιουλίου-9 Αυγούστου 2026, στην Τουλτσέα της Ρουμανίας.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καντερές, Δώνης, Αυγερινός.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-12, 39-36, 51-51, 67-67, 77-79 (παρ.).

ΕΛΛΑΔΑ (Μασλαρινός): Κακαρά 5, Φουστέρη 11 (2), Προδρομίδη, Χλιαουτάκη 4, Τσιανάκα 7 (1), Βίγκα 8 (1), Ζορμπαλά 13 (1), Υφαντοπούλου 8 (2), Αράπογλου, Τουμπανιάρη 9, Καμπάκα 5, Καραναγνώστη, Σαμαντά 2, Καβελίδη 5 (1).

ΣΕΡΒΙΑ (Μπόγιοβιτς): Ραντμίλοβιτς, Γεβέριτσα, Πέτκοβιτς 10 (1), Πέτροβιτς, Μάζιτς 11 (1), Ρίστιτς 2, Γιοβάνοφ 29, Αβράμοβιτς, Ίλιτς 10, Βίντοβιτς 10 (2), Τάνοβιτς 7, Κόζουλ.