Η FIFA αναμένεται να ανοίξει πειθαρχική έρευνα για τα γεγονότα που ακολούθησαν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία.

Το περιστατικό ανάμεσα στον Παρέδες και τον Γκάβι μετά το τέλος του τελικού του Μουντιάλ 2026 αναμένεται να απασχολήσει τη FIFA, η οποία φαίνεται πως θα εξετάσει τα γεγονότα των επόμενων ημερών.

Σύμφωνα με το «Sky Sports News», η παγκόσμια ομοσπονδία θα μελετήσει τις εκθέσεις του διαιτητή, αλλά και το διαθέσιμο οπτικό υλικό της αναμέτρησης, προκειμένου να αποφασίσει αν συντρέχουν λόγοι για την επιβολή πειθαρχικών ποινών.

Βασικό σημείο της έρευνας αποτελεί η αποβολή του Παρέδες για βίαιη συμπεριφορά μετά τη λήξη του αγώνα. Ο Αργεντινός μέσος φέρεται να συμμετείχε στη σύρραξη που σημειώθηκε με παίκτες της Ισπανίας κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, γεγονός που οδήγησε στην απομάκρυνσή του από τον αγωνιστικό χώρο.

Παράλληλα, η FIFA εξετάζει και άλλες καταγγελλόμενες ενέργειες. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Ναουέλ Μολίνα, ο οποίος φέρεται να είχε επεισόδιο με τον Ρόδρι, αλλά και ο βοηθός προπονητή της Αργεντινής, Ρομπέρτο Αγιάλα, που σύμφωνα με τις αναφορές φέρεται να έσπρωξε τον Ντάνι Όλμο μέσα στην ένταση που επικράτησε.

Η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στα επεισόδια μετά το τελευταίο σφύριγμα. Η FIFA αναμένεται να εξετάσει και τη συμπεριφορά της αποστολής της Αργεντινής κατά τη διάρκεια της απονομής, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές γύρισαν την πλάτη τη στιγμή που η Ισπανία σήκωνε το τρόπαιο, κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πιθανές κυρώσεις, καθώς η FIFA θα περιμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας πριν πάρει την τελική της απόφαση. Η ετυμηγορία αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί και το πανό για τα Φόκλαντ που είχαν σηκώσει ποδοσφαιριστές της Αργεντινής μετά τον ημιτελικό απέναντι στην Αγγλία, με τη FIFA να καλείται να αποφασίσει αν θα υπάρξει συνέχεια και σε αυτό το ζήτημα.