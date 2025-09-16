Γιώργος Κουγιουμτσίδης: Η πορεία του μέχρι το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης (vid)
Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης θα επιστρέψει το βράδυ της Τρίτης (17/9, 22:55) από το Ζάγκρεμπ στη βάση του τη Θεσσαλονίκη, έχοντας στις αποσκευές του ένα πανάκριβο χρυσό μετάλλιο, αυτό του παγκόσμιου πρωταθλητή.
Ο 24χρονος έγινε ο πρώτος Έλληνας παλαιστής που γίνεται παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία των ανδρών, το κατάφερε στην κατηγορία των 79κ. ελευθέρας, για τη μεγαλύτερη στιγμή της μέχρι σήμερα καριέρα του.
Ο Κουγιουμτσίδης για να φθάσει στον τελικό της κατηγορίας του και το βράδυ της Δευτέρας (15/9) και να νικήσει τον Αμερικανό, Λέβι Ντέιβιντ Χέινς με 3-2, την Κυριακή (14/9) έδωσε τέσσερις αγώνες, στους τρεις πρώτους δεν δέχθηκε σημείο, ενώ εντυπωσιακός ήταν και στον ημιτελικό.
Απολαύστε την πορεία του.
Αρχικά στον προκριματικό γύρο νίκησε τον Ιάπωνα, Ρουσονόκε Καμίγια με 10-0, στον γύρο των «16» τον Τούρκο, Του Αγιέχου με 11-0, στον προημιτελικό τον Τζαμπραΐλ Γκατζίεφ από το Αζερμπαϊτζάν με 8-0 και στον ημιτελικό τον Ιρανό, Μοχάμαντ Νοκοντί με 8-3, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στον μεγάλο τελικό.
