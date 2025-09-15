Κουγιουμτσίδης: Έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής στο Ζάγκρεμπ κι έγραψε ιστορία
Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έγραψε ιστορία με «χρυσά» γράμματα για την ελληνική πάλη. Ο 23χρονος νικώντας τον Λέβι Ντέιβιντ Χέινς από τις ΗΠΑ με 3-2 αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στα 79κ. ελευθέρας στο Ζάγκρεμπ.
Ο Κουγιουμτσίδης έγινε ο πρώτος Έλληνας παλαιστής που κατακτά χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία ανδρών. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ ο Κουγιουμτσίδης δεν είχε αντίπαλο στην κατηγορία του. Την Κυριακή αρχικά στον προκριματικό γύρο νίκησε τον Ιάπωνα, Ρουσονόκε Καμίγια με 10-0, στον γύρο των «16» τον Τούρκο, Του Αγιέχου με 11-0, στον προημιτελικό νίκησε τον Τζαμπραΐλ Γκατζίεφ από το Αζερμπαϊτζάν με 8-0 και στον ημιτελικό τον Ιρανό, Μοχάμαντ Νοκοντί με 8-3, εξασφαλίζοντας μίνιμουμ το ασημένιο μετάλλιο.
