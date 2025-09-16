Θέμης Ιακωβίδης για Γιώργο Κουγιουμτσίδη στο Gazzetta: «Εμείς ζητάμε μόνο στήριξη»

Τι είπε στο Gazzetta o Θέμης Ιακωβίδης, προπονητής και θείος του Γιώργου Κουγιουμτσίδη, με αφορμή την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης στο Ζάγκρεμπ.

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έγραψε ιστορία το βράδυ της Δευτέρας (15/9) στο Ζάγκρεμπ, έγινε πρωταθλητής κόσμου στα 79κ. ελευθέρας πάλης, ο πρώτος Έλληνας που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στην κατηγορία ανδρών.

Με καταγωγή από τον Πόντο, ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης ζει και προπονείται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Ο 24χρονος πρόσθεσε στη συλλογή του το πιο λαμπρό μετάλλιο της καριέρας του, μια πρωτόγνωρη επιτυχία, που έρχεται να προστεθεί στους τρεις διαδοχικούς τίτλους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U23 (Πλόβντιβ 2022, Βουκουρέστι 2023, Μπακού 2022) και στο χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών στο Βουκουρέστι το 2023.

Πέρυσι πήγε στο Παρίσι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες με πολλά όνειρα, η ήττα στη φάση των «16» τα γκρέμισε, όμως το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα σηματοδοτεί μια νέα αρχή.

Το Gazzeta συνομίλησε με τον τεχνικό και θείο του, Θέμη Ιακωβίδη, λίγες ώρες πριν το ταξίδι επιστροφής από το Ζάγκρεμπ στη Θεσσαλονίκη.

«Για πολλούς η επιτυχία του Γιώργου μπορεί να ήταν έκπληξη, όχι όμως για εμένα, έχω τον Γιώργο από έξι ετών, μαζί μου μεγάλωσε, γνωρίζω τις δυνατότητές του και δόξα τω Θεώ όλα πήγαν καλά εδώ. Ο Γιώργος νίκησε αθλητές από χώρες με τεράστια παράδοση στην πάλη» μας είπε αρχικά ο Θέμης Ιακωβίδης.

Όταν τον ρωτήσαμε για τη δύσκολη περίοδο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μας είπε: «Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι τον άφησα να ξεκουραστεί σωματικά και κυρίως ψυχολογικά. Ξέρετε, όταν γνωρίζεις ότι είσαι ανάμεσα στους καλύτερους και δεν έρχεται το αποτέλεσμα, είναι πολύ σκληρό για τον αθλητή. Περιμέναμε μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, τελικά ήρθε εδώ.

Ο Γιώργος δούλεψε πολύ σκληρά, όλα αυτά τα χρόνια πηγαίνουμε για προετοιμασίες κυρίως στη Γεωργία, αλλά και στη Ρωσία. Αυτή η επιτυχία είναι μια δικαίωση των προσπάθειών του».

Παράλληλα, ο Θέμης Ιακωβίδης, χωρίς να θέλει να επεκταθεί τη συγκεκριμένη στιγμή, έστειλε ένα μήνυμα προς τους ιθύνοντες. «Ο Γιώργος πάλεψε και νίκησε αθλητές που έχουν όλα τα μέσα στη διάθεσή τους, μασέρ, διατροφολόγο, γιατρό. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι υποστήριξη, μόνο αυτό θα ήθελα να σας πω τώρα, αυτή η στιγμή είναι στιγμή χαράς».