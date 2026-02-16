Η Τζιρόνα με εξαιρετικό ποδόσφαιρο στο β' μέρος έκανε την ολική ανατροπή, επικράτησε 2-1 της Μπαρτσελόνα και άφησε τη Ρεάλ μόνη πρώτη στην κορυφή.

Η Τζιρόνα ήταν εντυπωσιακή, δεν άφησε ανεκμετάλλευτα τα αμυντικά κενά της Μπαρτσελόνα και με σούπερ απόδοση στο β' μέρος επικράτησε 2-1 των φιλοξενούμενων. Ετσι, κράτησε τη Ρεάλ στην κορυφή και στο +2 από τους Καταλανούς, ενώ η ίδια πήρε βαθμολογική ανάσα και βρέθηκε στο +5 από την επικίνδυνη ζώνη. Η ομάδα του Φλικ έχασε πέναλτι, είχε δοκάρια, αλλά και πολλά λάθη στην επανάληψη, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στους γηπεδούχους να πάρουν το πάνω χέρι. Μοιραίος ο Γιαμάλ για την Μπάρτσα.

Η Μπαρτσελόνα ήταν καλύτερη, κυριάρχησε, δημιουργούσε κινδύνους, όταν έκλεβε την μπάλα και τη μοίραζε στην επίθεση, αλλά γκολ δε βρήκε στα πρώτα 45 λεπτά. Οι Καταλανοί είχαν χαμένο πέναλτι, δυο δοκάρια, αλλά και τον γκολκίπερ τους σε καλή κατάσταση. Η ομάδα του Φλικ μπήκε δυνατά, πίεσε και στα πρώτα 20 λεπτά είχε τρεις καλές ευκαιρίες να σκοράρει. Στο 6΄ το σουτ του Γιαμάλ πέρασε άουτ, ενώ στο 17' ο Ραφίνια έστειλε την μπάλα άουτ. Στην επόμενη φάση ο Γιαμάλ βρέθηκε τετ α τετ, είχε όλη την άνεση να σκοράρει, αλλά πλάσαρε πάνω στον Γκατσανίγκα. Στον αντίποδα, η Τζιρόνα κυκλοφορούσε ωραία την μπάλα κατά διαστήματα και με μπροστάρη τον Χιλ απειλούσε.

Στο 23' ο Βάνατ δεν κατάφερε να νικήσει τον Γκαρθία. Η Μπαρτσελόνα όταν έκλεβε και αναπτυσσόταν άμεσα δημιουργούσε φάσεις και τόσο στο 24' όσο και στο 27' είχε δυο καλές στιγμές, αλλά τόσο ο Τόρες όσο και ο Ραφίνια δεν μπόρεσαν να σκοράρουν. Ωστόσο, τα κενά στην άμυνα των φιλοξενούμενων ήταν αρκετά και η Τζιρόνα στο 29' πλησίασε στο γκολ, όταν από την πάσα του εξαιρετικού Χιλ, ο Βάνατ δεν κατάφερε να βρει δίχτυα.

Οι γηπεδούχοι εκμεταλλευόντουσαν όλους τους χώρους που έβρισκαν και στο 35' ο Τσιγκάνκοβ δεν μπόρεσε από κοντά να απειλήσει. Το τελευταίο πεντάλεπτο ανήκε ολοκληρωτικά στην Μπάρτσα, η οποία έχασε δυο σημαντικές ευκαιρίες. Στο 43' ο Ραφίνια βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Στις καθυστερήσεις, από ωραία μπαλιά του Γιαμάλ, ο Ολμο ανατράπηκε από τον Μπλιντ και κέρδισε πέναλτι. Ο 18χρονος σταρ της Μπάρτσα ανέλαβε την εκτέλεση, έστειλε όμως την μπάλα στο δοκάρι.

Eφερε τα πάνω - κάτω η Τζιρόνα

Στην επανάληψη, η Μπαρτσελόνα μπήκε δυνατά, πίεσε και στο 59’ ήρθε το γκολ. Ο Κουντέ έκανε τη σέντρα και ο Κουμπαρσί με κεφαλιά πέτυχε το πρώτο του τέρμα στη LaLiga. Ωστόσο, η Τζιρόνα πήρε τα πάνω της, έβγαλε άμεση αντίδραση και στο 62’ έφερε το ματς στα ίσα με σκόρερ τον Λεμάρ έπειτα από ιδανική ασίστ του Βάνατ. Οι γηπεδούχοι για ένα δεκάλεπτο έκαναν ό,τι ήθελαν, εκμεταλλεύθηκαν κενά στην άμυνα και απείλησαν αλλά Ρόκα, Μάρτιν και Βάνατ νικήθηκαν από τον εξαιρετικό Γκαρθία. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 82’ για να κάνει ευκαιρία η Μπαρτσελόνα, αλλά το σουτ του Γιαμάλ πέρασε άουτ.

Η Τζιρόνα συνέχισε την πίεση, δεν άφησε ανεκμετάλλευτα τα λάθη της αντιπάλου και στο 87’ ο Mπελτράν με υπέροχο τελείωμα πέτυχε το 2-1, με τους Καταλανούς πάντως να φωνάζουν δικαιολογημένα για φάουλ του Ετσεβέρι στην αρχή της φάσης πάνω στον Κουντέ. Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε, είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Αραούχο, αλλά και γκολ που ακυρώθηκε σωστά στις καθυστερήσεις. Με δέκα παίκτες ολοκλήρωσαν οι γηπεδούχοι μετά το σκληρό μαρκάρισμα του Ρόκα στον Γιαμάλ.