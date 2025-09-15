Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης άφησε πίσω του την κακή ανάμνηση των Ολυμπιακών Αγώνων κι έγινε πρωταθλητής κόσμου στο Ζάγκρεμπ και το πανηγύρισε δεόντως.

Η ελληνική πάλη ζει μοναδικές στιγμές στο Ζάγκρεμπ. Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έγραψε ιστορία, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 79κ. ελευθέρας πάλης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που φιλοξενείται στην πρωτεύουσα της Κροατίας.

Ο 24χρονος παλαιστής έγινε ο πρώτος Έλληνας παλαιστής που γίνεται παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία ανδρών και το πανηγύρισε δεόντως. Τρεις περίπου εβδομάδες πριν από τα 24α γενέθλιά του ο πρωταθλητής από τη Θεσσαλονίκη αφήνει και με τη... βούλα πίσω του την απογοήτευση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Πρωταθλητής Ευρώπης στους άνδρες στο Βουκουρέστι το 2022 και τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης Κ23, ο Κουγιουμτίδης έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής, υψώνοντας την ελληνική σημαία στην απάτητη μέχρι σήμερα παγκόσμια κορυφή.