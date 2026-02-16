Τα έργα στον Βοτανικό για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωρούν με έντονους ρυθμούς.

Ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά παραπαίει, ωστόσο, σε ένα άλλο μέτωπο, αυτό του νέου γηπέδου στον Βοτανικό τα έργα προχωρούν με έντονους ρυθμούς.

Οι εξέδρες έχουν αρχίσει να σχηματοποιούνται κι όπως έχουν τονίσει Κυβέρνηση και ΠΑΕ το γήπεδο θα είναι έτοιμο τον Μάιο του 2027.

Το πρωί της περασμένης Τετάρτης (11/2) το έργο επισκέφτηκαν ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Ο Χάρης Δούκας είχε αναφέρει: «Το γήπεδο προχωρά σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα. Έχουμε ξεκινήσει και το νότιο κομμάτι, αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα και θα αποτελέσει καταλύτη για την ανάπλαση της περιοχής».

Η Διπλή Ανάπλαση γύρω από το γήπεδο περιλαμβάνει νέα πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους πολιτισμού. Στόχος των υπευθύνων είναι να δημιουργηθεί μια ζωντανή και σύγχρονη γειτονιά, μόλις 1,5 χιλιόμετρο από την Ομόνοια.

Σύμφωνα με το πλάνο, άμεσα θα τοποθετηθούν περίπου 2.700 θέσεις στις κερκίδες, ενώ η συνολική χωρητικότητα θα είναι περίπου 40.000 θεατές.

Αν όλα εξελιχθούν όπως προβλέπεται, ο Παναθηναϊκός ελπίζει να κάνει «σεφτέ» στο νέο του γήπεδο τον Μάιο του 2027. Παράλληλα όμως, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν προειδοποιήσεις ότι ίσως υπάρχουν καθυστερήσεις.

Αυτό γιατί ορισμένα έργα του Δήμου Αθηναίων ίσως απενταχθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης λόγω χαμηλής απορροφητικότητας των κονδυλίων.

Δείτε φωτορεπορτάζ από την πορεία των εργασιών