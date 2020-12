Στίβος: Ο Ντουπλάντις κορυφαίος αθλητής της χρονιάς! (pics)

Ο κορυφαίος αθλητής της χρονιάς στον στιβο δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Μόντο Ντουπλάντις .

Ο 20χρονος Σουηδός όπως ανακοίνωσε η WA (παγκόσμια ομοσπονδία) ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος και είναι ο νεότερος στην ιστορία της.

Πως να μην είναι κορυφαίος; Μέσα στο 2020 κατέρριψε 2 φορές το παγκόσμιο ρεκόρ στον κλειστό στίβο στο επί κοντώ και το πιο σημαντικό πήρε από τον Σεργκέι Μπούμπκα το παγκόσμιο ρεκόρ του στον ανοιχτό στίβο μετά από 26 χρόνια.

Κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς ψηφίστηκε η Γιουλιμάρ Ρόχας. Η πρωταθλήτρια του τριπλούν από τη Βενεζουέλα μέσα στο 2020 κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στον κλειστό στίβο.

