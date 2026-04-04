Ο Ματέγια Κέζμαν ολοκλήρωσε την καριέρα του το 2012 και δεκατρία χρόνια μετά μοιάζει με... άλλον άνθρωπο.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής των Τσέλσι και Φενέρμπαχτσε, Ματέγια Κέζμαν δε θυμίζει σε τίποτα φυσιογνωμικά τον παίκτη που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2012, καθώς πλέον ακολουθεί έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής.

Ο Κέζμαν αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, σε Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν, Ατλέτικο Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε και βρισκόταν κάποτε στην αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το 2010 άφησε το κορυφαίο επίπεδο και δύο χρόνια αργότερα έβαλε οριστικό τέλος στην καριέρα του.

Σήμερα, ο πάλαι ποτέ ακριβοπληρωμένος Σέρβος έχει αφοσιωθεί στον Θεό και στα 46 του χρόνια μοιάζει με άλλον... άνθρωπο. Μια εικόνα του, που κυκλοφόρησε στα social media μοιάζει με... χίλιες λέξεις.

Προσκολλημένος στη χριστιανική θρησκεία ο Κέζμαν είχε δηλώσει στο παρελθόν πως θέλει να γίνει μοναχός. Ο τρόπος ζωής του είναι μακριά από τις κοσμικές τάσεις και τα ακριβά γούστα των περισσότερων εύπορων αθλητών του κορυφαίου επιπέδου.

Σε 378 αγώνες στην πλούσια καριέρα του σημείωσε 199 γκολ, γυρίζοντας πολλές χώρες του πλανήτη.