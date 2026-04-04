Θοδωρής Τερζής στο Gazzetta: «Η Δόξα Λευκάδας θα υποστηρίξει τη συμμετοχή στη Stoiximan GBL»

Ο προπονητής της Δόξας Λευκάδας, Θοδωρής Τερζής, μίλησε στο Gazzetta για την επιστροφη της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, με στόχο να αφήσει το αποτύπωμά της.

Η Δόξα Λευκάδας έφυγε με το «διπλό» από τη Δάφνη και, σε συνδυασμό με την ήττα του Βίκου από τον Παπάγο, εξασφάλισε την απευθείας άνοδο στη Stoiximan GBL. Πλέον, το ερώτημα είναι αν οι Λευκαδίτες θα αγωνιστούν στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, κάτι που δεν κατάφεραν ομάδες όπως ο Μίλων και ο Τρίτωνας, οι οποίες εξασφάλισαν το δικαίωμα ανόδου, αλλά δεν εξαργύρωσαν την επιτυχία τους. Από την πλευρά του, ο προπονητής της Δόξας, Θοδωρής Τερζής, μίλησε στο Gazzetta για τη σπουδαία επιτυχία και τα… προσεχώς.

Έχετε συνειδητοποιήσει τι καταφέρατε σήμερα; Και τι σημαίνει αυτή η επιτυχία για τη Δόξα και για το νησί της Λευκάδας;

«Όχι, όχι! Δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα, να σου πω την αλήθεια. Είχαμε πολλά στο μυαλό μας αυτές τις μέρες. Δηλαδή λέγαμε ότι το πιο πιθανό είναι να παίξουμε στα playoffs. Στο μεταξύ, είχαμε χάσει στο γήπεδό μας από τους Μαχητές, πριν από δύο αγωνιστικές, ήταν μια ήττα που μας κόστισε. Γιατί έχασε κι ο Βίκος εκείνη την αγωνιστική (σ.σ. εντός από τον Πρωτέα Βούλας). Λέγαμε μεταξύ μας ότι αν ήταν να χάσει κάποιο ματς ο Βίκος, θα ήταν αυτό. Τελικά, εκείνη η ήττα από τους Μαχητές μάς έδωσε ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο, μας έκανε να το πιστέψουμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό στην τελική ευθεία της Elite League. Σήμερα είπαμε απλώς ότι πρέπει να πάμε να κερδίσουμε στη Δάφνη, ό,τι και να γίνει! Για να ανεβάσουμε ξανά τη ψυχολογία μας και να είμαστε έτοιμοι για τα playoffs ανόδου. Μετά ήρθε το αποτέλεσμα του Παπάγου και έγινε ό,τι έγινε! Δεν έχουμε ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως τι έχει συμβεί!»

Κοιτάζετε μακριά; Βλέπετε ήδη τα παιχνίδια με τους μεγάλους του ελληνικού μπάσκετ στο νησί;

«Ο κόσμος το θέλει πάρα πολύ! Η Λευκάδα αγαπά την ομάδα της. Η στήριξη του κόσμου, της διοίκησης και όλων γύρω μας είναι συνεχής. Το γήπεδο την ημέρα του αγώνα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία, ενώ οι Λευκαδίτες δημιουργούν εξαιρετική ατμόσφαιρα. Αν όλα πάνε καλά, το νησί θα έχει πλέον την ευκαιρία να ζήσει από κοντά μεγάλα παιχνίδια».

Από ποιο σημείο και μετά καταλάβατε ότι η Δόξα Λευκάδας μπορούσε να τελειώσει τη δουλειά και να πετύχει την άνοδο; Πότε είπατε ξεκάθαρα ότι η ομάδα θέλει να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής;

«Το μέταλλο που δείξαμε στο Final Four του UNICEF Trophy, τον περασμένο Δεκέμβριο, με δεδομένο μάλιστα ότι προερχόμασταν μετά από ήττα στο Ψυχικό, με έκανε να πιστέψω ότι είχαμε τη δυνατότητα να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Στα μεγάλα παιχνίδια φάνηκε η δύναμη και η πίστη μας. Προσωπικά, νιώθω χαρά για τους παίκτες, για τους συνεργάτες μου, αλλά και για τους ανθρώπους της ομάδας που μας στήριξαν. Αισθάνομαι δικαίωση, γιατί έχω δουλέψει πολύ πάνω στο μπάσκετ, αλλά και γενικότερα στη ζωή μου. Ακόμη, φίλοι και δικοί μου άνθρωποι μου είπαν: "Αυτό το αξίζεις για όσα έχεις προσπαθήσει". Κάθε στιγμή σε αυτή τη διαδρομή με γεμίζει συναισθήματα, περηφάνια και ευγνωμοσύνη».

Εφόσον τελικά η Δόξα επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία, τι θα φέρει μαζί της στη Stoiximan GBL;

«Η Δόξα θα φέρει μαζί της ένα γεμάτο γήπεδο από κόσμο που αγαπά την ομάδα και το μπάσκετ. Είναι εκπληκτικό αυτό που ζούμε καθημερινά στη Λευκάδα, γιατί ο κόσμος μας αναγνωρίζει, μας στηρίζει, μοιράζεται τα συναισθήματά του και νιώθει την αγωνία για την επιτυχία της ομάδας. Ο κόσμος εδώ είναι πραγματικά Δόξα Λευκάδας! Το γήπεδο γεμίζει περίπου 1.000 θεατές σε κάθε παιχνίδι, και αυτή η ενέργεια και στήριξη δίνει στην ομάδα τη δύναμη να κατακτήσει τον στόχο της.»

Τα παραδείγματα ομάδων που εξασφάλισαν την άνοδο αλλά δεν μπόρεσαν να στηρίξουν τη συμμετοχή τους είναι πολλά τα τελευταία χρόνια. Η Δόξα θέλει να παίξει στη Stoiximan GBL; Θα υποστηρίξει τη συμμετοχή της;

«Ναι! Προφανώς! Υπήρξε μεγάλη συσπείρωση από τη διοίκηση προς εμάς, μας στήριξε πολύ και μας ώθησε να παλέψουμε για τον στόχο μέχρι την τελευταία στιγμή. Πίστευαν ότι αν η ομάδα ανέβει, θα τα καταφέρει να παίξει στη GBL. Έχουν τη δυναμική να το κάνουν: υπάρχει το γήπεδο, ο κόσμος, όμως το σημαντικό είναι ότι τα άτομα που ασχολούνται με την ομάδα την αγαπάνε πολύ».