Άρης: Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί μετά την άνοδο της ομάδας
Μετά την σούπερ ανατροπή του Άρη επί του Ηρακλή και την άνοδό του στην κατηγορία της Novibet Volley League ανδρών 10 χρόνια μετά οι πανηγυρισμοί ήταν έξαλλοι.
Ο Άρης επέστρεψε από το 2-0 στον αγώνα με τον Ηρακλή και πανηγύρισε μία τεράστια νίκη που ισοδυναμεί με άνοδο στη μεγάλη κατηγορία - αυτή της
Novibet Volley League - έπειτα από 10 ολόκληρα χρόνια. Από την πλευρά των παικτών και του επιτελείου του Άρη υπήρξαν έξαλλοι πανηγυρισμοί - κάτι απόλυτα δικαιολογημένο - μετά από αυτό το 3-2. Μάλιστα η ομάδα ανέβασε και σχετικό βίντεο σε Insta Story.
