Μετά την σούπερ ανατροπή του Άρη επί του Ηρακλή και την άνοδό του στην κατηγορία της Novibet Volley League ανδρών 10 χρόνια μετά οι πανηγυρισμοί ήταν έξαλλοι.

Ο Άρης επέστρεψε από το 2-0 στον αγώνα με τον Ηρακλή και πανηγύρισε μία τεράστια νίκη που ισοδυναμεί με άνοδο στη μεγάλη κατηγορία - αυτή της

Novibet Volley League - έπειτα από 10 ολόκληρα χρόνια. Από την πλευρά των παικτών και του επιτελείου του Άρη υπήρξαν έξαλλοι πανηγυρισμοί - κάτι απόλυτα δικαιολογημένο - μετά από αυτό το 3-2. Μάλιστα η ομάδα ανέβασε και σχετικό βίντεο σε Insta Story.