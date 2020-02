Ντουπλάντις: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ (6,18μ) στη Γλασκώβη! (pics&vids)

Λίγες ημέρες μετά από την κατάρριψη του παγκοσμίου ρεκόρ στο επί κοντώ στην Πολωνία ο Μόντο Ντουπλάντις σημείωσε νέο στη Γλασκώβη!

Σε μίτινγκ που είναι σε εξέλιξη στη Σκοτία ο Σουηδός "πέταξε" στα 6,18μ και βελτίωσε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ που ήταν 6,17μ!

O 20χρόνος Μόντο συνεχίζει τα θαύματα... Στη Γλασκώβη ξεκίνησε από τα 5,50μ. με την 2η πέρασε τα 5,75μ και συνέχισε στα 5,84μ.

Έβαλε τον πήχη στα 6μ τα κατάφερε με την 1η προσπάθεια και στη συνέχεια πήδηξε στα 6,18μ!

O νεαρός είχε πάντα όνειρο ζωής να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ και βαδίζει στα χνάρια του Σεργκέι Μπούμπκα.

Ο θρυλικός Ουκρανός έγινε το 1985 στο Παρίσι ο 1ος αθλητής που ξεπερνάει τα 6μ και από τότε βελτίωσε 12 φορές το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ.

Το άφησε στα 6,14μ στις 31/7 του 1994 στην Ουκρανία και μετά από 10 χρόνια του το πήρε ο Ρενό Λαβιλενί.

Ο Σουηδός είναι ο πρώτος αθλητής μετά από τον Μπούμπκα (17 φορές κατέρριψε το ρεκόρ) που καταρρίπτει για 2η φορά το παγκόσμιο ρεκόρ.

Παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ ο Ντουπλάντις! (pic&vids)

A world record of 6.18m in the pole vault in Glasgow this afternoon! pic.twitter.com/dULDkxYRAA

What are we witnessing here?? Duplantis goes over 6.18m for a new PV World Record in Glasgow. How much did he clear this by??! pic.twitter.com/bpgJzq1zoE

— Athletics World (@Athletics_World) February 15, 2020