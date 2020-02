Ρόχας: Παγκόσμιο ρεκόρ στο τριπλούν στο Μαδρίτη! (pics&vids)

Με άλμα στα 15,43μ η Γιουλιμάρ Ρόχας έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ (κλειστός στίβος) στο τριπλούν το οποίο κρατούσε από το 2004.

Η πρωταθλήτρια από την Βενεζουέλα τα κατάφερε με την 6η της προσπάθεια στη Μαδρίτη και πήρε το ρεκόρ από την Τατιάνα Λεμπέντεβα η οποία πριν από 16 χρόνια είχε κάνει 15.36μ.

Yulimar Rojas in full flow on her way to breaking the triple jump world indoor record

Yulimar Rojas breaks triple jump world Indoor record with a distance of 15.43m. #WorldIndoorTour pic.twitter.com/d6lrE514EP

WOW

Yulimar Rojas jumps out to a huge 15.29m in the 4th round of the women’s triple jump.

Second best triple jump indoors EVER.#WorldIndoorTour pic.twitter.com/PMoSluUUtU

— World Athletics (@WorldAthletics) February 21, 2020