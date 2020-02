Ο βασιλιάς επέστρεψε στον θρόνο του. Ο Tyson Fury επικράτησε στον 7ο γύρο του Wilder, έγραψε ιστορία και στη συνέχεια έδωσε το δικό του προσωπικό σόου.

Με την ζώνη του πρωταθλητή στον ώμο του, ο Βρετανός μποξέρ άρχισε να τραγουδάει το «Αmerican Pie» και κατάφερε να ξεσηκώσει όλο το κοινό το οποίο μπήκε στο ρυθμό μαζί του...

Εκπληκτικές καταστάσεις στο Λας Βέγκας...

Tyson Fury got the whole arena singing 'American Pie' with him after his big win

