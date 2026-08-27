Λίγο μετά τη σπουδαία νίκη επί της Λέφσκι ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ πανηγύρισε την πρόκριση στη League Phase του Champions League με μερικά αγαπημένα του τραγούδια.

Ακόμα μια θριαμβευτική βραδιά για την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς. Οι πρωταθλητές διέλυσαν τη Λέφσκι Σόφιας και προκρίθηκαν στη League Phase του Champions League.

Λίγο αφού άδεισαν οι εξέδρες και αφού πανηγύρισε το σπουδαίο επίτευγμα με τους ποδοσφαιριστές του ο Μάριος Ηλιόπουλος επέστρεψε στη σουίτα του και το γιόρτασε με μερικά από τα αγαπημένα του τραγούδια, τα οποία ακούστηκαν από τα μεγάφωνα της Allwyn Arena, με το «Αγάπα με» να ξεχωρίζει.

Θυμίζουμε πως ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου επιβράβευσε τους ποδοσφαιριστές του με πριμ για τη νέα τους επιτυχία.