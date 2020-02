Φτάνοντας μέχρι και τον 7ο γύρο στην αναμέτρηση με τον Wilder, ο Fury κατάφερε να πανηγυρίσει τεράστια νίκη και όπως δήλωσε στο φινάλε «ο βασιλιάς επέστρεψε στο θρόνο του».

Ο Βρετανός μποξέρ κατέκτησε τον τίτλο του WBC Heavyweight απέναντι σε έναν άνθρωπο που είχε την καλύτερη επίδοση σε νοκ-άουτ στην ιστορία του heavyweight, είχε καταφέρει να υπερασπιστεί επιτυχημένα τις ζώνες του 10 διαδοχικές φορές όπως το είχε κάνει ο μεγάλος Μοχάμεντ Άλι, ήταν αήττητος σε 43 ματς, είχε καταφέρει να βγάλει νοκ-άουτ και τους 41 που είχαν επιχειρήσει να του πάρουν τίτλο πριν από τον Tyson Fury.

«Επέστρεψα στο μποξ για να δείξω στον κόσμο ότι μπορείς να επιστρέψεις από τον πάτο και τις σκέψεις αυτοκτονίας και να φτάσεις ξανά στην κορυφή» είχε δηλώσει πριν από καιρό σε ραδιοφωνική του συνέντευξη και αυτή η νίκη του Fury είναι νίκη ζωής κι όχι απλά στο άθλημα με το οποίο ασχολείται...

Αυτός ο άνθρωπος ξεπέρασε κατάθλιψη, πρόβλημα με το αλκοόλ, με τα ναρκωτικά, τον χαμό ενός παιδιού, έχασε πολλά από τα κιλά που είχε πάρει και επέστρεψε στην επιφάνεια...

