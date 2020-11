Μαραντόνα: Με χορό «χάκα» αποχαιρέτησε τον Ντιέγκο η ομάδα ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας (vid)

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα ήταν κάτι παραπάνω από ένας αθλητής και αυτό φάνηκε για άλλη μια φορά. Η εθνική Αργεντινής αντιμετώπιζε την αντίστοιχη της Νέας Ζηλανδίας στο ράγκμπι και η διάσημη ομάδα των Alla Blacks είπαν το δικό τους ξεχωριστό «αντίο» στον Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 60 ετών.

Ο χορός «χάκα» είναι ένα τελετουργικό στο οποίο ξεχωρίζουν οι πολεμικές κραυγές και οι δυναμικές κινήσεις των συμμετεχόντων, με τους Μαορί της Νέας Ζηλανδίας να το πραγματοποιούν πριν από πολεμικές μάχες, σε γιορτές, ακόμη και για το καλωσόρισμα εκλεκτών επισκεπτών.

Αυτή τη φορά, οι παίκτες της ομάδας ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας για να τιμήσουν τον Ντιεγκίτο άφησαν μια φανέλα των All Blacks στην σέντρα με το Νο10 και το όνομα Μαραντόνα πριν προβούν στον γνωστό τελετουργικό τους με τον χορό «χάκα», αποδεικνύοντας πως ο Μαραντόνα ήταν κάτι παραπάνω από ποδοσφαιριστής.

The All Blacks laid out a Maradona jersey before the haka

Watch #ARGvNZL: https://t.co/srZbAcJls8

Live Blog: https://t.co/1cyLuGHbaV

Match Centre: https://t.co/NqFjmd1aAH pic.twitter.com/hWYfivqa89

— Fox Rugby (@FOXRUGBY) November 28, 2020