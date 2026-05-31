Σόχαν: Ο πιο «αδιάφορος» παίκτης των τελικών του NBA, έχει ήδη εξασφαλίσει το δαχτυλίδι του πρωταθλητή!
Ο Τζέρεμι Σόχαν αγωνίστηκε τόσο στους Σπερς, όσο και στους Νικς τη φετινή σεζόν. Τι σημαίνει αυτό; Πως στο τέλος της σεζόν θα έχει ένα δαχτυλίδι πρωταθλητή σπίτι του Όποιος και αν κατακτήσει το πρωτάθλημα, ο Σόχαν θα είναι πρωταθλητής!
Τα δαχτυλίδια πρωταθλήματος του NBA απονέμονται όχι μόνο στους παίκτες της ομάδας που κερδίζει τους τελικούς, αλλά και σε οποιονδήποτε παίκτη εμφανίστηκε για αυτή κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου.
Ο Πολωνός ξεκίνησε τη σεζόν με τους Σπερς και έπαιξε εκεί 28 ματς. Μετά το All-Star Game, υπέγραψε στους Νικς και αγωνίστηκε σε 16 ματς της κανονικής περιόδου για τη Νέα Υόρκη. Στην postseason έχει πατήσει παρκέ σε 5 ματς με 4 πόντους μέσο όρο.
Win-win situation οι τελικοί για τον Σόχαν!
Jeremy Sochan could be an NBA Champion NO MATTER WHAT this year 😳— TSN (@TSN_Sports) May 31, 2026
The Spurs' No. 9 pick in 2022 was released by the team in February, and signed with the Knicks that month. NBA rules allow players who have suited up for the #NBAFinals winner, at any point in the season, to… pic.twitter.com/vxJC41oGLQ
