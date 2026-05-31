Σόχαν: Ο πιο «αδιάφορος» παίκτης των τελικών του NBA, έχει ήδη εξασφαλίσει το δαχτυλίδι του πρωταθλητή!

Νίκος Καρφής
O Tζέρεμι Σόχαν δεν έχει άγχος στους τελικούς του ΝΒΑ, αφού ότι και να γίνει θα πάρει δαχτυλίδι πρωταθλητή.

Ο Τζέρεμι Σόχαν αγωνίστηκε τόσο στους Σπερς, όσο και στους Νικς τη φετινή σεζόν. Τι σημαίνει αυτό; Πως στο τέλος της σεζόν θα έχει ένα δαχτυλίδι πρωταθλητή σπίτι του Όποιος και αν κατακτήσει το πρωτάθλημα, ο Σόχαν θα είναι πρωταθλητής!

Τα δαχτυλίδια πρωταθλήματος του NBA απονέμονται όχι μόνο στους παίκτες της ομάδας που κερδίζει τους τελικούς, αλλά και σε οποιονδήποτε παίκτη εμφανίστηκε για αυτή κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου.

Ο Πολωνός ξεκίνησε τη σεζόν με τους Σπερς και έπαιξε εκεί 28 ματς. Μετά το All-Star Game, υπέγραψε στους Νικς και αγωνίστηκε σε 16 ματς της κανονικής περιόδου για τη Νέα Υόρκη. Στην postseason έχει πατήσει παρκέ σε 5 ματς με 4 πόντους μέσο όρο.

Win-win situation οι τελικοί για τον Σόχαν!

 
@Photo credits: twitter/ nba
     

