Όταν ο Μαραντόνα μίλησε για τα λάθη, αλλά και για την μπάλα που... δεν αφήνει λεκέδες (vid)

Ο «Ντιεγκίτο», άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 60 ετών από καρδιακή προσβολή σε μια είδηση που συγκλόνισε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και γενικότερα τον πλανήτη...

Με τα χίλια προβλήματά του, με τα μύρια όσα μπορεί να του καταλογίσει κανείς για τη ζωή που έκανε και τις λανθασμένες επιλογές του, ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα «έφυγε» όντας ένας από τους τεράστιους ποδοσφαιρικούς θρύλους με κληρονομιά που θα παραμείνει για κάθε επόμενη γενιά...

Πίσω στο 2001, σε παιχνίδι που είχε διεξαχθεί προς τιμήν του μερικά χρόνια μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, μιλούσε συγκινημένος προς τον κόσμο που γέμισε τότε το «Μπομπονέρα», λέγοντας:

«Δούλεψα σκληρά σε όλη μου τη ζωή. Όσοι λένε ότι μου ήρθαν όλα εύκολα, δεν αξίζουν τίποτα. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο όμορφο άθλημα στον κόσμο. Αν ένας άνθρωπος κάνει λάθη, δεν χρειάζεται να πληρώνει γι' αυτά τα λάθη το ποδόσφαιρο. Εγώ έκανα λάθη, πολλά, τα πλήρωσα όλα... Όμως η μπάλα δεν αφήνει ποτέ λεκέ...».

Diego Maradona after his testimonial in 2001.

“Football is the most beautiful sport in the world. If a person messes up, football doesn’t have to pay. I messed up, and I paid. But the ball... The ball does not stain.”pic.twitter.com/SdJcSq1peU

