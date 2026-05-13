Η αντίδραση του Ρονάλντο στο... buzzer beater της Αλ Χιλάλ

Το αυτογκόλ του Μπέντο στις καθυστερήσεις στέρησε τη νίκη στην Αλ Νασρ, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο πάγκο να μένει άναυδος.

Η Αλ Νάσρ υποδέχθηκε χθες (12/05) στην έδρα της την Αλ Χιλάλ, στον πιο κρίσιμο αγώνα της χρονιάς, καθώς μία νίκη θα εξασφάλιζε και μαθηματικά το πρωτάθλημα για τους γηπεδούχους.

Διατηρώντας το προβάδισμα με 1-0 μέχρι τις καθυστερήσεις, η Αλ Νασρ φαινόταν πως είχε τελείωσει τη δουλειά της και ήταν έτοιμη να πανηγυρίσει, όμως η μοίρα και ο... Μπέντο είχαν άλλα σχέδια.

Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία φάση του αγώνα, ο τερματοφύλακας έκανε λάθος στην επέμβαση του και αντί να βγάλει τη μπάλα εκτός, την έβαλε εντός εστίας, δίνοντας στην Αλ Χιλάλ μια δραματική ισοφάριση στις καθυστερήσεις.

Bento with an unfortunate 90+8' own goal ⚽️ pic.twitter.com/IaBAaeIf6v — Roshn Saudi League (@SPL_EN) May 12, 2026

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είχε ήδη αντικατασταθεί μέχρι εκείνο το σημείο, μπορούσε μόνο να παρακολουθήσει από τον πάγκο με δυσπιστία, εμφανώς σοκαρισμένος, αλλά και απογοητευμένος από την τροπή των γεγονότων.

Παρά τη «γκέλα», η Αλ Νασρ παραμένει σε ισχυρή θέση στην κούρσα του τίτλου, έχοντας ακόμα πέντε βαθμούς διαφορά στην κορυφή (με έναν αγώνα περισσότερο από την Αλ Χιλάλ) και μία αγωνιστική να απομένει.