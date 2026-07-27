Παπαδημητρίου και Ιωαννίδης στο Gazzetta: «Μακάρι να μπορούσαμε να ζούμε από το Beach Volley στην Ελλάδα»

Οι Παπαδημητρίου και Ιωαννίδης ανέβηκαν στην κορυφή της Ελλάδας, κατακτώντας το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley 2026 στα Athens Finals, και μιλούν στο Gazzetta για τη μεγάλη τους επιτυχία, τον τελικό με τους Ντάλλα και Χατζηνικολάου, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το άθλημα στην Ελλάδα.

Ο Παπαδημητρίου και ο Ιωαννίδης ολοκλήρωσαν με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία τους στα Athens Finals, κατακτώντας το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley 2026. Το ελληνικό δίδυμο επικράτησε με 2-0 σετ των περσινών πρωταθλητών Ντάλλα και Χατζηνικολάου στον μεγάλο τελικό και ανέβηκε στην κορυφή της Ελλάδας.

Μιλώντας στο Gazzetta μετά τη μεγάλη τους επιτυχία, οι δύο πρωταθλητές στάθηκαν στην εμφάνισή τους στον τελικό, τονίζοντας πως η συγκέντρωση και η αγωνιστική τους ετοιμότητα έκαναν τη διαφορά.

«Κάναμε ένα καλό παιχνίδι στον τελικό. Ήμασταν συγκεντρωμένοι και ξεκούραστοι. Νομίζω ότι ήμασταν λίγο πιο έτοιμοι από τα άλλα παιδιά. Παίξαμε καλά και θεωρώ ότι στο τέλος το αξίζαμε. Όπως λέω πάντα, σε κάθε παιχνίδι που προχωράμε, στο τέλος ο καλύτερος κερδίζει. Νομίζω ότι φέτος ήμασταν εμείς οι καλύτεροι».

Οι δύο αθλητές αναφέρθηκαν και στην προηγούμενη συμμετοχή τους στη διοργάνωση, όταν είχαν γνωρίσει την ήττα, υπογραμμίζοντας πως τότε είχαν αποδεχτεί πως ο αντίπαλος ήταν καλύτερος: «Πρόπερσι, όταν είχα παίξει ξανά εδώ, είχα χάσει. Είπα το ίδιο πράγμα, ότι ο αντίπαλος ήταν ο καλύτερος. Φέτος, όμως, ήμασταν εμείς οι καλύτεροι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε».

Παράλληλα, στάθηκαν στην ποιότητα των Ντάλλα και Χατζηνικολάου:«Τα παιδιά κάνουν πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια. Είναι μια πολύ καλή ομάδα και έχουν κατακτήσει μετάλλιο σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα, όμως, ήμασταν καλύτεροι. Παίξαμε καλύτερα και ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι. Καταφέραμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, που ήταν και ο στόχος μας από την αρχή της χρονιάς. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό».

Η διεξαγωγή των Athens Finals στην πλατεία Συντάγματος έδωσε έναν ξεχωριστό χαρακτήρα στη διοργάνωση, με τους πρωταθλητές να μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την εμπειρία|:«Σίγουρα είναι πάρα πολύ ωραίο να αγωνιζόμαστε εδώ, στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά σε τόσο πολύ κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμο και την Ομοσπονδία που διοργανώνουν τέτοια τουρνουά».

Ωστόσο, οι δύο πρωταθλητές αναφέρθηκαν και στην ανάγκη για μεγαλύτερη στήριξη του αθλήματος, προκειμένου οι αθλητές να μπορούν να ακολουθήσουν το Beach Volley σε επαγγελματικό επίπεδο:«Μακάρι να μπορούσαμε να βιοποριζόμαστε από αυτό και να το κάνουμε επάγγελμα, αλλά το κάνουμε περισσότερο ως χόμπι. Δεν μπορούμε να ζήσουμε από το Beach Volley στην Ελλάδα. Ελπίζω να γίνουν κάποιες κινήσεις και να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο το άθλημα. Ως χώρα με τόσες πολλές παραλίες, αξίζουμε να βρισκόμαστε ψηλότερα».

Οι Παπαδημητρίου και Ιωαννίδης στάθηκαν επίσης στη σημασία της στήριξης από τους χορηγούς και τον κόσμο, εκφράζοντας την αισιοδοξία τους για το μέλλον του αθλήματος: «Σε ερασιτεχνικό επίπεδο, το Beach Volley στην Ελλάδα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Παίζουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, το αγαπούν και νομίζω ότι έχουμε αθλητές που μπορούν να καταφέρουν πράγματα στο εξωτερικό και να σημειώσουν επιτυχίες. Απλώς χρειάζονται στήριξη και βοήθεια για να μπορέσουν να τα καταφέρουν. Αν έχουν τη στήριξη, πιστεύω ότι έχουμε αθλητές που μπορούν να πετύχουν πολλά».



