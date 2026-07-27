Ο Παπαδημητρίου και ο Ιωαννίδης κατέκτησαν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley 2026, επικρατώντας με 2-0 σετ των περσινών πρωταθλητών Ντάλλα και Χατζηνικολάου στον τελικό των Athens Finals.

Τέσσερα χρόνια μετά τον τίτλο που κατέκτησαν στον Άγιο Νικόλαο, ο Θοδωρής Παπαδημητρίου και ο Παναγιώτης Ιωαννίδης είναι ξανά στην κορυφή, καθώς επικράτησαν με 2-0 (21-13, 21-18)των περσινών πρωταθλητών Σταύρου Ντάλλα, Δημήτρη Χατζηνικολάου στο κατάμεστο γήπεδο στην πλατεία Συντάγματος.

Αυτός είναι ο 6ος τίτλος για τον Παπαδημητρίου που ξεκίνησε τη συλλογή του το 2007 (με συμπαίκτη τον Μάνο Δημητριάδη) για να ακολουθήσουν οι τρεις πρωτιές με τον Δημήτρη Νιώπα (2016, 2017, 2019) και μετά ο Άγιος Νικόλαος (2022), ενώ σε ηλικία 41 ετών γίνεται ο μεγαλύτερος που ανεβαίνει στο πρώτο σκαλί του βάθρου.

Στην εκκίνηση του αγώνα υπήρχε η απόλυτη ισορροπία, αλλά στο 5-5 Θοδωρής και Παναγιώτης ξέφυγαν για πρώτη φορά με +2 (5-7). Λίγο αργότερα το 9-11 έγινε 9-15 καθώς Δημήτρης και Σταύρος δεν έβρισκαν λύσεις επιθετικά και το σετ έκλεισε στο 13-21.

Με τους Παπαδημητρίου, Ιωαννίδη να προηγούνται με 4-6 στο β’ σετ, Ντάλλας, Χατζηνικολάου έβγαλαν αντίδραση και με άσσο του τελευταίου και μπλοκ του πρώτου προηγήθηκαν με 7-6 και έφτασαν για πρώτη φορά στο +2 (11-9). Ο Παπαδημητρίου πήρε την αλλαγή και ακολούθησε το σόου Ιωαννίδη στο μπλοκ όπου πήρε τρεις διαδοχικούς πόντους.

Μετά από ένα απίθανο ράλι οι τελικοί νικητές ξέφυγαν με 12-15, με τους περσινούς πρωταθλητές να επιστρέφουν (14-15), αλλά στο 17-19 έχασαν την ευκαιρία να πλησιάσουν και πάλι στον πόντο. Ο Ντάλλας έσβησε το πρώτο ματς μπολ (18-20), αλλά η επίθεση του Ιωαννίδη έδωσε τέλος στον αγώνα.

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης 2-0 (21-14, 21-18)

Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου – Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου 0-2 (11-21, 22-24)

Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου 0-2 (15-21, 19-21)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Αντιόλ Κόλα/Έντουαρντ Ράμος – Κώστας Βένιος/Βαγγέλης Σιδέρης 2-1 (16-21, 24-22, 15-13)

Παναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας – Δημήτρης Καλιόζης/Αντώνης Καρύκας 2-0 (21-19, 21-18)

Αντιόλ Κόλα/Έντουαρντ Ράμος – Παναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας 2-1 (18-21, 24-22, 15-13)

ΧΑΜΕΝΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

25/7: Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης – Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου 0-2 (19-21, 18-21)

25/7: Κώστας Βένιος/Βαγγέλης Σιδέρης – Δημήτρης Καλιόζης/Αντώνης Καρύκας 0-2 (15-21, 36-38)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

25/7: Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου 2-0 (21-19, 21-15)

25/7: Παναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας – Δημήτρης Καλιόζης/Αντώνης Καρύκας 1-2 (21-15, 18-21, 10-15)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

25/7: Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου – Δημήτρης Καλιόζης/Αντώνης Καρύκας 2-1 (13-21, 22-20, 15-13)

25/7: Αντιόλ Κόλα/Έντουαρντ Ράμος – Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης 0-2 (15-21, 23-25)

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

Δημήτρης Καλιόζης/Αντώνης Καρύκας – Αντιόλ Κόλα/Έντουαρντ Ράμος 2-0 (21-14, 21-15)

ΤΕΛΙΚΟΣ

Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου – Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης 0-2 (13-21, 18-21) για το 11-13.