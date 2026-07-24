Athens Finals 2026: Διακοπή στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Παρασκευής λόγω καταιγίδας
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H κακοκαιρία που έπληξε την Αθήνα το απόγευμα της Παρασκευής, έφερε και τη διακοπή του προγράμματος στο Athens Finals 2026 στην πλατεία Συντάγματος.
Λόγω της έντονης βροχόπτωσης που έπληξε την Αθήνα και την πλατεία Συντάγματος, για λόγους ασφαλειας διακόπηκαν οι δύο τελευταίοι αγώνες του αγωνιστικού προγράμματος της Παρασκευής 24/7 στο Athens Finals 2026.
Όπως ανακοινώθηκε, οι αγώνες μεταφέρονται στο ξεκίνημα του προγράμματος το πρωί του Σαββάτου (25/7) και οι υπόλοιποι αγώνες θα συνεχιστούν κανονικά.
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO
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