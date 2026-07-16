Athens Finals 2026: Η καρδιά του Ελληνικού Beach Volley χτυπά ξανά στην πλατεία Συντάγματος

Η Πλατεία Συντάγματος το πιο κεντρικό σημείο της χώρας θα υποδεχθεί τους φετινούς τελικούς στο Beach Volley από 24 έως 26 Ιουλίου.

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης φέρνουν ξανά στην καρδιά της πρωτεύουσας τη μεγαλύτερη γιορτή του ελληνικού beach volley. Μετά από έναν χρόνο απουσίας, το Athens Finals επιστρέφει στην πλατεία Συντάγματος, πιο αναβαθμισμένο, πιο θεαματικό και πιο δυναμικό από ποτέ.

Από 24 έως 26 Ιουλίου, οι 8 κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας σε άνδρες και γυναίκες θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδας στο 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley, προσφέροντας θέαμα υψηλού επιπέδου στους χιλιάδες θεατές που θα βρεθούν στο Σύνταγμα, αλλά και στο τηλεοπτικό κοινό μέσω της Δημόσιας Τηλεόρασης.

Στην ιστορικότερη πλατεία της χώρας θα ολοκληρωθεί η φετινή αγωνιστική διαδρομή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley, με το Athens Finals να αποτελεί την κορύφωση της σεζόν και το τελευταίο μεγάλο τουρνουά της χρονιάς, αναδεικνύοντας τους πρωταθλητές Ελλάδας για το 2026.

Οι συνδιοργανωτές, ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, έχουν προγραμματίσει πλήθος παράλληλων δράσεων εντός και εκτός της αγωνιστικής εγκατάστασης, με κοινωνικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, συνδέοντας τη διοργάνωση με την πόλη και τους κατοίκους της.

Παράλληλα, στον περιβάλλοντα χώρο της διοργάνωσης θα λειτουργούν ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα των χορηγών και των συνδιοργανωτών, προσφέροντας διαδραστικές εμπειρίες, παιχνίδια και δώρα για το κοινό. Επιπλέον, εκτός της αγωνιστικής εγκατάστασης θα τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη, μέσω της οποίας οι επισκέπτες θα μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά τους αγώνες και να μεταφέρονται στον παλμό και στην ατμόσφαιρα του κεντρικού γηπέδου, διευρύνοντας την εμπειρία του Athens Finals σε ολόκληρη την πλατεία Συντάγματος.

Το κεντρικό γήπεδο που θα στηθεί στην πλατεία Συντάγματος θα πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές διεξαγωγής διεθνών διοργανώσεων. Η αγωνιστική άμμος θα είναι χαλαζιακή, υψηλής ποιότητας, ενώ θα κατασκευαστούν ειδικές εξέδρες και πλήρως οργανωμένοι χώροι για θεατές, επισήμους, χορηγούς, εκπροσώπους των ΜΜΕ για τις ανάγκες της διοργάνωσης.

Η οργανωτική επιτροπή του Athens Finals έχει μεριμνήσει για την ασφαλή και άνετη διεξαγωγή της διοργάνωσης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών. Θα υπάρχουν σκίαστρα στις κερκίδες όπου απαιτείται, συνεχής ιατρική κάλυψη, παρουσία ασθενοφόρου καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων, καθώς και σύγχρονος εξοπλισμός δροσισμού στους χώρους εργασίας και φιλοξενίας του κοινού.