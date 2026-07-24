Τα δύο πρώτα ζευγάρια γυναικών έγιναν γνωστά για τα ημιτελικά στο Athens Finals 2026, που φιλοξενείται στην Πλατεία Συντάγματος.

Στη ζώνη των μεταλλίων προκρίθηκαν στην πλατεία Συντάγματος η Κωνσταντίνα Τσοπούλου με την Μυρτώ Καλαμαρίδου και η Αναστασία Σιρίνινα με την Βίβιαν Ζαφειρίου. Οι δύο ομάδες θα μάθουν τους αντιπάλους της στην τετράδα το πρωί του Σαββάτου (25/7) όταν ολοκληρωθούν και οι προημιτελικοί του Athens Finals 2026.

Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας με δύο νίκες στη φάση των ομίλων χωρίς απώλεια σετ εξασφάλισαν το εισιτήριο για τα ημιτελικά το απόγευμα του Σαββάτου. Στον πρώτο τους αγώνα νίκησαν με 2-0 (21-14, 21-07) σετ την Ζίνα Σωτηροπούλου και την Παναγιώτα Καράκου και στη συνέχεια επιβλήθηκαν με 2-0 (21-16, 21-16) σετ της Πέρσας Σακελλαρίδη και της Διονυσίας Μάτιου.

Η Αναστασία Σιρίνινα και η Βίβιαν Ζαφειρίου χρειάστηκαν δύο τάι μπρέικ και μία σπουδαία ανατροπή στον δεύτερό τους αγώνα για να πάρουν το εισιτήριο για την τετράδα. Στον πρώτο τους αγώνα επικράτησαν μετά από 65 λεπτά με 2-1 (23-21, 18-21, 15-11) σετ της Βασιλικής Ματιάδη και της Ευαγγελίας Χρήστου, ενώ στη συνέχεια κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή στο τρίτο σετ απέναντι στην Όλγα Στράντζαλη και την Δήμητρα Μαναβή. Η Σιρίνινα με την Ζαφειρίου βρέθηκαν πίσω στο τάι μπρέικ με 6-3, 10-7 και 12-10 αλλά έκαναν την ανατροπή και με 13-15 πήραν την πρόκριση.

Τα αποτελέσματα στο κυρίως ταμπλό των γυναικών

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου – Ευανθία Λάβδα/Ελευθερία Καζάκου 2-1 (23-21, 19-21, 16-14)

Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου – Ζίνα Σωτηροπούλου/Παναγιώτα Καράκου 2-0 (21-14, 21-07)

Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου – Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου 0-2 (16-21, 16-21)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Ελπίδα Πιτσιγκώνη/Ελένη Χαντζή – Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη 1-2 (21-19, 19-21, 12-15)

Βασιλική Ματιάδη/Ευαγγελία Χρήστου – Παρασκευή Ζαφειρίου/Αναστασία Σιρίνινα 1-2 (21-23, 21-18, 11-15)

Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη – Παρασκευή Ζαφειρίου/Αναστασία Σιρίνινα 1-2 (25-27, 21-18, 13-15)

Χαμένοι πρώτων αγώνων ομίλων

25/7: Ευανθία Λάβδα/Ελευθερία Καζάκου – Ζίνα Σωτηροπούλου/Παναγιώτα Καράκου

25/7: Ελπίδα Πιτσιγκώνη/Ελένη Χαντζή – Βασιλική Ματιάδη/Ευαγγελία Χρήστου

Προημιτελικά

25/7: Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου – Νικητής αγώνα Ευανθία Λάβδα/Ελευθερία Καζάκου – Ζίνα Σωτηροπούλου/Παναγιώτα Καράκου

25/7: Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη – Νικητής αγώνα Ελπίδα Πιτσιγκώνη/Ελένη Χαντζή – Βασιλική Ματιάδη/Ευαγγελία Χρήστου

Ημιτελικά