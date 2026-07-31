Η NEC ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή της λίστα για τα ματς με τον Ολυμπιακό στα προκριματικά του Champions League, με τους Ογκάβα και Ταχάουι να μένουν εκτός. Μέσα ο Τάντιτς και ο Μορ.

Η Ναϊμέγκεν ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή της λίστα για τις δύο αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό στα προκριματικά του Champions League, με αρκετές εκπλήξεις. Οι Κόκι Ογκάβα και Άνταμ Ταχάουι έμειναν εκτός αποστολής, καθώς η ολλανδική ομάδα αναγκάστηκε να περιορίσει τον αριθμό των ποδοσφαιριστών που μπορούσε να δηλώσει στην UEFA.

Η προθεσμία για την υποβολή της λίστας εξέπνεε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και η NEC βρέθηκε μπροστά σε έναν δύσκολο γρίφο. Εξαιτίας του ανεπαρκούς αριθμού ποδοσφαιριστών που έχουν αναδειχθεί από τις ακαδημίες της, δεν είχε δικαίωμα να δηλώσει πλήρη λίστα και έτσι αναγκάστηκε να περιοριστεί σε μόλις 22 ονόματα.

Το «μάρμαρο» πλήρωσαν ο Ιάπωνας φορ Κόκι Ογκάβα (9 γκολ, 4 ασίστ πέρσι), ο οποίος ήταν στο Μουντιάλ, το νέο απόκτημα της ομάδας, ο μέσος Ταχάουι, οι επιτελικοί μέσοι Βίλουμ Θορ Βίλουμσον και Βίτο φαν Κρόι, οι οποίοι αποκλείστηκαν από την ευρωπαϊκή λίστα και δεν θα είναι διαθέσιμοι για τα παιχνίδια με τους Ερυθρόλευκους.

Στον αντίποδα, τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της NEC, Τάντιτς, Μορ, Σίερχαους, Μοντέιρο, Μπίσχοφ και Στορμ, βρίσκονται κανονικά στις επιλογές του προπονητή για τα μεγάλα ευρωπαϊκά ραντεβού.

Όσον αφορά τον Περ Σουρς, ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή, καθώς δεν έχει ακόμη ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και χρειάζεται επιπλέον χρόνο για να επιστρέψει σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Οσον αφορά τον σταρ της ομάδας, τον Κοντάι Σάνο, είναι στην αποστολή, μιας και το deal με τη Χόφενχαϊμ «ναυάγησε». Η PSV έχει μπει στη μάχη της απόκτησής του, αλλά η Ναϊμέγκεν ζητά 18 εκατ. ευρώ. «Τίποτα δεν είναι σίγουρο, αλλά μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο και με την NEC επικεντρωνόμαστε τώρα στον ευρωπαϊκό αγώνα του Champions League. Όλα είναι ανοιχτά για το μέλλον μου, έτσι το βλέπω κι εγώ» τόνισε ο 22χρονος Ιάπωνας.