Σε ρόλο κεντρικού αμυντικού στο διάστημα της προετοιμασίας του Άρη, απομένει να χρησιμοποιηθεί ως τερματοφύλακας για να έχει παίξει ο Φρέντρικ Γένσεν σε κάθε πιθανή θέση.

Στην περίπτωση του Φινλανδού ποδοσφαιριστή ο προσδιορισμός «πολυεργαλείο» μάλλον είναι πολύ μικρός για να περιγράψει το επίπεδο ανθεκτικότητάς του αλλά και τους ρόλους που έχει χρειαστεί να υπηρετήσει στην επαγγελματική σταδιοδρομία του. Κατά δήλωσή του ιδίου εξάλλου, σε συνέντευξη που παραχώρησε κατά την περίοδο προετοιμασίας του Άρη στην Ιταλία, η θέση του τερματοφύλακα είναι η μοναδική στην οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί (από ξεκίνημα αγώνα) καθώς έπαιξε σε όλες τις υπόλοιπες. «Πού ξέρεις; Στο μέλλον μπορεί να συμβεί και αυτό», είπε χαμογελώντας και με απορία για το τί μπορεί να του επιφυλάσσει το μέλλον. Ούτε ο ίδιος δεν περίμενε εξάλλου ότι θα… έβγαζε μεροκάματο ως δεύτερος κεντρικός αμυντικός στον Άρη καθώς η λογική της απόκτησής του ήταν για να παίζει στον άξονα σε ρόλο εσωτερικό μέσου.

Μια ματιά στη στατιστική αποτύπωση της καριέρας του φανερώνει κι ένα ακόμη κενό, ο ίδιος όμως θυμόταν ότι είχε χρησιμοποιηθεί και στο αριστερό άκρο της άμυνας. Με τη φανέλα του Άρη πάντως έχει παίξει σε όλες τις θέσεις – είτε από ξεκίνημα αγώνα είτε ως αποτέλεσμα τακτικής προσαρμογής στη διάρκεια αυτού – πλην αριστερού full back και του τερματοφύλακα. Στην προετοιμασία στην Ιταλία και στο φιλικό παιχνίδι με τη Μόντσα έπαιξε ως παρτενέρ του Φαμπιάνο Λέισμαν στο κέντρο της άμυνας, κάνοντας φιλότιμη προσπάθεια απόδειξης ότι μπορεί να ανταποκριθεί και σ’ αυτόν τον ρόλο. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια ανάγκη η οποία ήταν απαραίτητο να καλυφθεί, τούτο όμως δεν σημαίνει ότι μπαίνει στη λίστα των στοιχείων προς υιοθέτηση. Ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν θα έμπαινε σ’ αυτή τη λογική αν είχε στη διάθεσή του +2 κεντρικούς αμυντικούς και φυσικά ο Γένσεν θα έπαιζε στη φυσική θέση του. Καθώς όμως η αμυντική γραμμή παραμένει (απελπιστικά) άδεια… ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.

Μένοντας στις θέσεις του 29χρονου Φινλανδού στον Άρη, είχε χρησιμοποιηθεί και στην κορυφή της επίθεσης σε μία από τις προσπάθειες του (εκάστοτε) τεχνικού επιτελείου να ταρακουνήσει τον Λορέν Μορόν. Προφανώς έχει παίξει σε όλες τις θέσεις του άξονα αλλά και στη δεξιά, πλέον προστέθηκε και η θέση του στόπερ. Ως δεξιός full back είχε αγωνιστεί για πρώτη φορά στη Γερμανία, με τη φανέλα της Άουγκσμπουργκ, και μάλιστα είχε δώσει και ασίστ. Τούτο βέβαια ήταν το εύκολο κομμάτι της υπόθεσης σε σχέση με τις υπόλοιπες αγωνιστικές και τακτικές ευθύνες. Δεύτερος επιθετικός επίσης έχει παίξει πάρα πολλές φορές όπως ασφαλώς και… επί των πλάγιων γραμμών των δύο πλευρών ασχέτως που δεν του αρέσει να την πατάει αλλά να εισβάλλει στα ενδότερα. Ως αμυντικός χαφ, επίσης έπαιξε πρώτη φορά στη Γερμανία – μάλλον και η μοναδική – και πάλι με τη φανέλα της Άουγκσμπουργκ.

Κύριο συμπεράσματα για τον Γένσεν είναι ότι λειτουργεί σαν να μην υπάρχουν θέσεις στο ποδόσφαιρο αλλά μια ευθύνη στην οποία οφείλει να ανταποκριθεί. Αυτό είπε εξάλλου και στη συνέντευξη που παραχώρησε στην οποία στάθηκε και σε διαφορές που εντόπισε μεταξύ της περσινής και φετινής χρονιάς. Στο δικό του μυαλό και ανεξαρτήτως επιπέδου δυσκολίας, η τετράδα θα πρέπει να αποτελέσει τον στόχο ή μάλλον τη φιλοδοξία του γκρουπ καθώς εξήγησε ότι… «πέρυσι ήμασταν πάρα πολλοί οι νέοι παίκτες και χρειαστήκαμε χρόνο για να μάθουμε να συνεννοούμαστε ενώ φέτος έχουμε παραμείνει στην ομάδα αρκετοί ποδοσφαιριστές από την περσινή χρονιά και νιώθω ότι έχουμε καλύτερη επικοινωνία». Πάντως, η δική του με τον Φαμπιάνο στο φιλικό με τη Μόντσα ήταν σε αρκετά καλό επίπεδο αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Άρης δεν θα πρέπει να αποκτήσει – το συντομότερο δυνατό – έναν μπαρουτοκαπνισμένο στόπερ.

