Katt Leya: Η πληθωρική «ερωμένη» του ΝτεΆντρε Έιτον (pics)

Ο παίκτης των Σανς δεν συζητήθηκε πρόσφατα μόνο για την φανέλα της Μίλαν που φόρεσε, όταν έπαιζε ΝΒΑ 2Κ με τον Πάτρικ Μπέβερλι, αλλά και για την κοπέλα του.

Για την ακρίβεια, αναφορές έλεγαν πως είναι το τρίτο πρόσωπο στη σχέση του με την μακροχρόνια σχέση του, Ανίσα Έβανς, ή πως απλά περνά την ώρα μαζί της. Όλο αυτό προέκυψε από το... σκύλο του Έιτον, ο οποίος έχει αδυναμία στην πρώην και δάγκωσε την Leya, κάτι που έδειξε στο instagram της.

Και μέσω του προφίλ της τώρα, ήρθε το ξέσπασμά της. Η ίδια ανέβασε μια φωτογραφία που είναι οι δυο τους από τα Χριστούγεννα, γράφοντας μεταξύ άλλων «γιατί να με γνωρίσει στην οικογένειά του και την μαμά του;», υποστηρίζοντας πως δεν απάτησε την πρώην κοπέλα του μαζί της, αφού είχαν χωρίσει και τόνισε πως πρέπει να εκπαιδεύσει το σκύλο του.

Ο ΝτεΆντρε Έιτον ήταν... on and off όλα τα χρόνια με την πρώην του, Ανίσα, ενώ πέρυσι έβγαινε με ένα άλλο instagram model, την Μπρουκ, με την οποία έκαναν και matching tattoos, παρά το γεγονός ότι η περιπέτειά τους κράτησε λίγες μόνο εβδομάδες.

Μπορεί ο 21χρονος φόργουορντ/σέντερ να έχει μπλέξει τα ερωτικά του, αλλά σίγουρα δεν κακοπερνά στην καραντίνα.