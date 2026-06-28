Μπρίτζες: Έγινε trade στους Φοίνιξ Σανς!
Ένα ακόμη trade έλαβε χώρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, μεταξύ των Σάρλοτ Χόρνετς και των Φοίνιξ Σανς το οποίο ωστόσο θα επισημοποιηθεί μετά την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.
Ο λόγος για τον Μάιλς Μπρίτζες, ο οποίος ύστερα από μια επταετία στη Σάρλοτ θα μετακομίσει στην Αριζόνα για χάρη των Σανς.
Το αντίθετο δρομολόγιο θα πάρουν οι Γκρέισον Άλεν, Ρόις Ο' Νιλ και ένα draft pick α' γύρου ρο 2033, ενώ το Φοίνιξ θα λάβει επίσης ένα draft pick α' γύρου το 2029 όπως επίσης και ένα draft pick β' γύρου το 2027.
BREAKING: The Charlotte Hornets are trading Miles Bridges, a 2029 first-round pick and a 2027 second-round pick to the Phoenix Suns for Grayson Allen, Royce O'Neale and a 2033 first-round pick, sources tell ESPN. pic.twitter.com/vjcR7AdwSD— Shams Charania (@ShamsCharania) June 28, 2026
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