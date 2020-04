Ο Έιτον φόρεσε φανέλα της Μίλαν και το twitter σχολίασε! (pics & vid)

Ο παίκτης των Σανς αντιμετώπισε τον Πάτρικ Μπέβερλι στο ΝΒΑ 2Κ και εξέπληξε με αυτό που φόρεσε.

Τι ήταν; Μια φανέλα της Μίλαν!

Κανείς δεν ξέρει αν είναι φαν της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομάδας ή αν την πήρε δώρο, όταν οι Μιλανέζοι έκαναν την προετοιμασία τους το καλοκαίρι στις ΗΠΑ, πάντως την υποστηρίζει!

Δείτε μερικές από τις αντιδράσεις στο twitter

Deandre Ayton repping an AC Milan kit. You love to see it. #SerieA #NBA2KTourney

— Jake Anderson (@jwa1994) April 11, 2020