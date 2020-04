Ο Μπέβερλι έχασε στο 2Κ και... σηκώθηκε κι έφυγε! (pic & vids)

.@DeandreAyton won, and Pat Bev just walked off #NBA2KTourney pic.twitter.com/vKQk6VxYct

— ESPN (@espn) April 12, 2020

Βέβαια, ο Έιτον δεν έμεινε εκεί, αφού... κοντραρίστηκε με τον συμπαίκτη του, Ντέβιν Μπούκερ, ο οποίος αναδείχθηκε και πρωταθλητής και κέρδισε 100.000 δολάρια, που τα διαθέσει στην «Τράπεζα Φαγητού» της Αριζόνα.

Δεν τα πάει κι άσχημα η ομάδα του Φοίνιξ στο... 2Κ!

Congrats to @DevinBook on becoming the first-ever NBA 2K Players Tournament Champion! 2K, the NBA and NBPA are all contributing a $100,000 donation in Devin's name to Direct Relief and Arizona Food Bank Network in support of ongoing coronavirus relief efforts. #NBA2KTourney pic.twitter.com/Fsiv56WEgE

— NBA (@NBA) April 12, 2020