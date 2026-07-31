Ο Φρανκ Καμίνσκι αποφάσισε να... τρολάρει τον εαυτό του, κάτω από μία ανάρτηση της παλιάς του ομάδας, των Σανς.

Αρκετοί NBAers όταν δεν βρίσκουν μία ιδανική ευκαιρία στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, δοκιμάζουν την τύχη τους στην Ευρώπη. Ένας από αυτούς είναι ο Φρανκ Καμίνσκι, ο οποίος το καλοκαίρι του 2023, είχε πάει στην Παρτίζαν.

Ο 33χρονος σέντερ που πλέον αγωνίζεται στην Ιαπωνία, ήταν κάτοικος Ευρώπης μόνο για έναν χρόνο. Στο NBA, είχε περάσει από Σανς, Χοκς, Χόρνετς και Ρόκετς.

Η ομάδα του Φοίνιξ, έκανε μία ανάρτηση στα social media, στην οποία η λεζάντα έγραφε, να γράψει ο κόσμος έναν τυχαίο παίκτη που έχει περάσει από την ομάδα. Συνήθως σε τέτοιες αναρτήσεις, οι απαντήσεις, είναι ονόματα παικτών που είχαν είτε λίγες συμμετοχές, είτε δεν είχαν παίξει σχεδόν καθόλου.

Ο Καμίνσκι αποφάσισε να «τρολάρει» τον εαυτό του και έγραψε στο post το δικό του όνομα.